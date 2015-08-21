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Участникам ярмарки выходного дня в Благовещенске запретили ее прогуливать

Участникам ярмарки выходного дня в Благовещенске запретили ее прогуливать

В этом году ярмарка выходного дня в Благовещенске пройдет по новым правилам. Все места уже распределили между желающими. Сейчас власти формируют резерв. Из него аграрии могут попасть на точку, если кто-то из основного состава пропустит ярмарку больше двух раз подряд. Таким образом, за «прогулы» можно лишиться места.

По словам начальника отдела областного минсельхоза Елены Емельяновой, более 85 процентов участников ярмарки – это личные подсобные хозяйства.

«Остальные 15 % – это крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и предприятия пищевой перерабатывающей промышленности. В этом году у нас будут принимать участие девять предприятий. У нас ежегодно действуют запреты на некоторые виды продукции – пиво, алкогольную продукцию, лекарственные препараты. В этом году у нас в этот перечень добавились овощная продукция, переработанная в домашних условиях, и консервированная продукция. Мы внесли эти пункты по рекомендации Роспотребнадзора», – цитирует Елену Емельянову информационная служба «Дорожного радио».

Как сообщало Амур.инфо, стартуют ярмарки в областной столице 15 июля, а завершатся – 14 октября.

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#сельское хозяйство #торговля

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