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«Удобные деньги» Благовещенска банкротят

«Удобные деньги» Благовещенска банкротят

Микрофинансовая организация «Удобные деньги» в Благовещенске встала на путь банкротства. Компания задолжала амурчанам более двух миллионов рублей. Арбитражный суд ввел в отношении компании процедуру, применяемую в деле о банкротстве – наблюдение. Временным управляющим должника стал Виталий Дмитров.

В марте 2017 года в Арбитражный суд обратились граждане с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Удобные деньги» Благовещенска банкротом. У организации накопились долги в размере 1 076 361 и 1 225 500 рублей. Они подтверждены решениями Благовещенского городского суда Амурской области.

26 июня суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения на срок до 25 сентября 2017 года. Суд также утвердил временного управляющего – Виталия Дмитрова (ИНН 280101090293, регистрационный номер в государственном реестре арбитражных управляющих – 1 450, адрес для направления корреспонденции: 675 000, Амурская область, Благовещенск, улица Калинина, 103/1, офис 508).

Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего о результатах процедуры наблюдения назначено на 9:00 25 сентября 2017 года, сообщает Арбитражный суд Амурской области.

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#происшествия #суды

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