Белогорцы поучаствовали в международном марафоне

Белогорские ветераны Владимир Гацко и Сергей Столяров приняли участие в первом международном марафонском забеге в китайском городе Удалянчи. Прошел он с 24 по 26 июня, участие приняли более 5 тысяч человек из десяти стран.

На дистанциях в 21 и 42 километра соревновались спортсмены из Кореи, Японии, Кении, России, Эфиопии, Китая и других, сообщает пресс-служба Белогорска.

Дистанция полумарафона пролегала в курортной зоне, у марафонцев – с выходом в город. Спортсмены воспоминают, что было жарко +30...+35 градусов.

«Марафонцы успешно дошли до финиша, преодолев дистанции в 21 и 42 километра, – говорит исполняющая обязанности управления ФКиС Ольга Козьмина, – белогорец Владимир Гацко вошел в 30-ку лучших и занял 27 место на дистанции в 21 километр. У Сергея Столярова – 119 результат. Учитывая количество марафонцев, а их было более 5 тысяч, это очень хороший результат».

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Анастасия Болотина