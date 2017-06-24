Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:30 0

Белогорцы поучаствовали в международном марафоне

Белогорские ветераны Владимир Гацко и Сергей Столяров приняли участие в первом международном марафонском забеге в китайском городе Удалянчи. Прошел он с 24 по 26 июня, участие приняли более 5 тысяч человек из десяти стран.

На дистанциях в 21 и 42 километра соревновались спортсмены из Кореи, Японии, Кении, России, Эфиопии, Китая и других, сообщает пресс-служба Белогорска.

Дистанция полумарафона пролегала в курортной зоне, у марафонцев – с выходом в город. Спортсмены воспоминают, что было жарко +30...+35 градусов.

«Марафонцы успешно дошли до финиша, преодолев дистанции в 21 и 42 километра, – говорит исполняющая обязанности управления ФКиС Ольга Козьмина, – белогорец Владимир Гацко вошел в 30-ку лучших и занял 27 место на дистанции в 21 километр. У Сергея Столярова – 119 результат. Учитывая количество марафонцев, а их было более 5 тысяч, это очень хороший результат».

Просмотров всего: 10

#Белогорск #конкурсы #спорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Белогорске на проезжую часть рухнул фонарь

Спорт 2

Амурчанин выиграл морской заплыв во Владивостоке
В России и мире

Зюганову стыдно за игру сборной РФ на Кубке конфедераций–2017
Спорт 2

Благовещенцы пробежали марафон в Удалянчи