Гость «Эха Москвы в Благовещенске» – майор полиции Алексей Гудыма

29 июня утренний эфир на «Эхе Москвы в Благовещенске» проведут Нино Кохреидзе и Илья Кутырёв. Тема интервью: современные методы и направления работы инспекций по делам несовершеннолетних.

Гость студии – заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, начальник отделения по делам несовершеннолетних отделения полиции 1 Межмуниципального отдела МВД России «Благовещенский», майор полиции Алексей Гудыма.

В полуденном эфире «Эха» выйдет один из выпусков краеведческого радиосериала «Амурские волны». Ведущий программы – Михаил Митрофанов. «Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Нина Гвоздкова