Видео с мяукающими гепардами стало новым интернет-хитом

Фото: youtube.com

В соцсетях стремительно набирает популярность ролик, главными героями которого стали мяукающие гепарды. За несколько дней видео, размещённое в аккаунте Hoewever в Twitter, получило около 90 тысяч лайков и свыше 56 тысяч репостов. Об этом сообщает телеканал «360».

На кадрах ролика гепарды, внимание которых привлекли люди, сидят возле машины, трогательно мяукают и урчат на камеру.

«Я и не знал, что гепарды умеют мяукать. Всё время думал, что они рычат. Вся моя жизнь была ложью», – написал в комментарии автор видеоролика.

Большинство интернет-пользователей, просмотревших ролик, в комментариях к записи также признались, что и не догадывались о подобном умении гепардов.

«Такая у них игра: заманить тебя на ужин при помощи очарования», – предположил один из комментаторов.

«Это сделало моё необъяснимо плохое утро лучше», – написал другой.

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#животные #интернет

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Алексей Воскобойников