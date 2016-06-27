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Благовещенский бар отказался обслуживать членов ЛГБТ

Благовещенский бар отказался обслуживать членов ЛГБТ

Один из баров Благовещенска вывесил объявление, в котором сказано, что заведение не обслуживает членов ЛГБТ. Фотографию объявления разместил в социальных сетях один из пользователей.

«Бар не обслуживает членов ЛГБТ! Имейте совесть, вокруг столько прекрасных женщин! А пятая мужская точка не для того была придумана. Так что вход для геев ЗАПРЕЩЕН!» – говорится в тексте объявления.

В комментариях к публикации часть пользователей осудила такую позицию заведения. Они напомнили про существование статьи 136 УК РФ «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина», преступления по которой наказываются штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.

Связаться с администрацией бара ИА «Амур.инфо» в настоящее время не удалось – все телефоны заведения оказались недоступны.

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#отдых

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    22 минуты назад

    бесплатная реклама

  • ANTANTA

    ANTANTA
    12 минут назад

    За чем обсуждать эту тему ,они как были большинства нашего общества уродами ,так ими и останутся .Пусть пример с СЕРЕЖКИ ЛОГВИНОГО пример берут любит он это дело ,а не где не афиширует сидит и тихо дома этим делом занимается.

  • Кварц

    Кварц
    11 минут назад

    А в чем реклама? Ни адреса, ни телефона. Совершенно правильная позиция. Свои сексуальны предпочтения не обязательно демонстрировать окружающим. Если придут в бар люди, поддерживающие нормальные семейные ценности с детьми или старенькими родителями, а тут мальчики взасос..., то в другой раз в баре останутся представители ЛГБТ, а нормальные люди будут кушать свою еду дома. Вот и предупреждают: наедине - хоть что делайте, а на людях - уберите свою ориентацию подальше. Никто ж не демонстрирует напоказ свой геморрой или бородавки, псориаз, лишаи и чесотку.

  • Нина14312

    Нина14312
    1 минута назад

    Сейчас сажают за репосты в соцсетях... а тут прямо официальная дискриминация. Скоро не только телефоны владельцев могут оказаться недоступными.

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