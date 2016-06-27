Благовещенский бар отказался обслуживать членов ЛГБТ

Один из баров Благовещенска вывесил объявление, в котором сказано, что заведение не обслуживает членов ЛГБТ. Фотографию объявления разместил в социальных сетях один из пользователей.

«Бар не обслуживает членов ЛГБТ! Имейте совесть, вокруг столько прекрасных женщин! А пятая мужская точка не для того была придумана. Так что вход для геев ЗАПРЕЩЕН!» – говорится в тексте объявления.

В комментариях к публикации часть пользователей осудила такую позицию заведения. Они напомнили про существование статьи 136 УК РФ «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина», преступления по которой наказываются штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.

Связаться с администрацией бара ИА «Амур.инфо» в настоящее время не удалось – все телефоны заведения оказались недоступны.

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Александр Авдеев