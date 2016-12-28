С 30 июня в Благовещенск снова будет летать «Боинг–777»

В пятницу, 30 июня, компания «ВИМ–Авиа» возобновляет рейсы самолета «Боинг–777». Договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров между губернатором Амурской области и руководством авиакомпании. Таким образом, в Москву снова будет летать более вместительный самолет, который сможет принять на борт до 550 пассажиров.

Впервые такой самолет приземлился в аэропорту Благовещенска 28 декабря 2016 года. Но в начале июня «три семерки» заменили на «Боинг–757».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», первоначально в плане авиакомпании планировалось вернуть «Боинг–777» в октябре 2017 года. Губернатор на завтраке с блогерами рассказал, что правительство вело переговоры о возвращении самолета ориентировочно с 12 июля. Но в итоге сроки сдвинулись на 30 июня.

«В Приамурье реализуется масса крупных инвестиционных проектов федерального значения, регион посещают крупные инвесторы, прилетают специалисты. Амурской области просто необходимо наладить бесперебойное авиасообщение со столицей России, чтобы граждане не испытывали проблем с задержками рейсов и всегда смогли приобрести билеты на рейс», – рассказал губернатор Амурской области Александр Козлов.

Руководитель региона отметил, что, согласно договоренности с авиаперевозчиком, перевозка пассажиров на «Боинге-777» по маршруту Благовещенск – Москва начнется с 30 июня. Продажа билетов на полеты на новом судне уже начата в авиакассах, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#областная власть #транспорт

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Василий Кленин