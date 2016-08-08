Мать погибшего амурчанина Дмитрия Шинко: судмедэксперт, вскрывавший его тело, нечист на руку

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Мать 29-летнего Дмитрия Шинко, который погиб в августе 2016 года в Серышевском районе, считает, что судмедэксперт Александр Жеребятьев, который проводил вскрытие тела ее сына, нечист на руку. На это указывает ряд нестыковок, о которых стало известно после похорон Дмитрия, говорит Татьяна Федоровна.

Как сообщало Амур.инфо, Дмитрий Шинко пропал 5 августа 2016 года во время отдыха на турбазе «Белогорка» в Серышевском районе. 13 августа его тело обнаружили в озере. Проведенная экспертиза определила причину смерти: утопление, следов насильственной смерти обнаружено не было. Но родственники погибшего сочли, что его могли убить. На такие мысли их навел вид тела покойного.

«Люди работали на озере и ничего не нашли. А потом труп будто всплыл. Тело было незакостенелым, не синюшным, руки и ноги мягкие, понимаете? Видимо, человек не был в воде долго. Кроме того, у него выбита челюсть, нет зубов, есть следы удушения, видна кровь», – рассказывали тогда люди, участвовавшие в поисках Дмитрия Шинко.

В итоге мужчину похоронили, уголовное дело возбуждать не стали. Однако в декабре 2016 года стало известно, что уголовное дело по факту гибели Дмитрия в областном следственном управлении все же завели, причем по статье «Убийство».

Как говорит мать Дмитрия Татьяна Федоровна, в январе 2017 года была проведена эксгумация тела. Выяснилось, что у трупа присутствуют почка и оба легких, а этого быть не могло. Дело в том, что у Дмитрия до его гибели была одна почка (вторую ему удалили несколько лет назад), а судмедэксперт, проводивший вскрытие и пришедший к выводу о смерти от утопления, должен был отправлять почку и одно легкое на обследование в Благовещенск. Соответственно, в теле их быть уже не могло. В связи с этим следствие начало новую проверку. Были допрошены Александр Жеребятьев и еще один человек, который имел отношение к вскрытию, – санитар.

«Эксперт вскрыл одновременно три тела, санитар не присутствовал при этом. После эксперт пригласил санитара убрать те органы, которые были на столе, в тела и зашить. Санитар дает такое объяснение: "У нас падают органы на пол во время экспертиз, потому что происходит смыв водой и становится скользко. Я, когда зашел, вижу – одна почка лежит. Я посчитал, что у этого тела нет почки – я ее туда и положил"», – рассказывает Татьяна Федоровна. Причем о том, что тогда произошло с легкими, санитар «не помнит», отмечает она.

Татьяна Федоровна считает, что как минимум Александр Жеребятьев нечист на руку, а то и его ассистент. Женщина намерена добиваться справедливости дальше.

В СУ СКР по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что следствие по делу все еще ведется. Проводится генотипоскопическая экспертиза, то есть исследуются биологические объекты с целью определения их принадлежности конкретному человеку.

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Александр Авдеев