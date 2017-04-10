В Амурской области наблюдается нашествие волков

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Охотуправление насчитывает в Амурской области около 3 200 особей волков – это значительно превышает все допустимые нормативы. Последние годы охота на серых хищников почти прекратилась, поэтому их численность значительно увеличилась и продолжает расти.

«Допустимое количество волков в области – это одна особь на две тысячи гектаров. Сейчас этот норматив значительно превышен», – пояснил замначальника областного охотуправления Иван Болотский. Поэтому на сегодня волки – это нелимитированный вид для охотников. Отстрел их допускается в любом количестве. Но желающих этим заниматься немного.

Причин, как областного, так и федерального уровня, которые привели к сложившейся ситуации, много. «С 2013 года, после наводнения, когда в областном бюджете начались сложности, охотникам перестали платить за отстрел волков, – пояснил Иван Леонидович. – В советское время за отстрел волка платили 100 рублей, волчицы – 150, волчонка – 50. Большие деньги по тем временам. И еще несколько лет назад областные власти платили 7 000 рублей за хвост. В северных районах – еще больше. Теперь нет никакой платы – у людей нет стимула охотиться на волков».

Дело в том, что охота на хищника – дело непростое. Раньше при стабильной оплате в Амурской области было немало охотников, которые специализировались на борьбе с волками. Теперь, по словам Ивана Болотского, таких специалистов в области нет.

Кроме того, раньше самым эффективным способом уничтожения волков был яд – сейчас его использование запрещено, так же как в любительской охоте запрещено использование капканов и петель. Всё это усложняет охоту, поэтому желающих заниматься регулированием численности хищников нет.

Как пояснил Иван Леонидович, продажа волчьих шкур не приносит особой выгоды просто потому, что на них нет спроса. Возобновление выплат за отстрел из средств областного бюджета тоже пока не предвидится, поэтому в охотуправлении ожидают дальнейший прирост популяции, которой может стать тесно в лесах Приамурья.

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#животные #природа #происшествия

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Василий Кленин