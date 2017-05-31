Японская авиакомпания заставила пассажира с параличом ног подниматься на борт ползком

Фото: news.vse42.ru

В Японии пассажир с ограниченными возможностями был вынужден ползком подниматься на борт самолёта авиакомпании Vanila Air. Всё то время, пока мужчина пытался преодолеть ступени трапа, сотрудники авиакомпании спокойно наблюдали за происходящим, не пытаясь ему посодействовать. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на агентство Kyodo.

Мужчина, передвигающийся на инвалидной коляске, приобрёл билеты до города Амами. На стойке регистрации ему заявили, что условий для обслуживания людей, которые не могут передвигаться самостоятельно, нет, поскольку Vanila Air – компания эконом-класса. Дословно пассажиру заявили: «Тот, кто не может ходить, не может и сесть на борт самолёта».

Первый раз подняться на борт воздушного судна мужчине удалось с помощью друга. Товарищ поднял его на руках, занёс в салон и посадил на кресло. Настоящие проблемы начались на обратном пути. Персонал заявил инвалиду, что он не может подняться на борт с посторонней помощью и должен сделать это самостоятельно.

В результате мужчине, у которого парализованы ноги, пришлось ползком преодолеть 17 ступенек трапа. Все это время находящиеся рядом люди хладнокровно наблюдали за происходящим.

Авиакомпания принесла ему свои извинения лишь после того, как история получила широкую огласку в СМИ.

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#здоровье #происшествия #транспорт

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Алексей Воскобойников