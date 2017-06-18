На практику – за границу: куда отправятся амурские студенты этим летом

Студенты амурских вузов в этом году смогут пройти практику в странах Европы, в Японии и Китае. Там они не только получат профессиональные знания и навыки, но и познакомятся с культурой страны, пообщаются с носителями языка.

Студенты факультета международных отношений Амурского госуниверситета проведут часть лета в Японии. Приятное с полезным совмещают 12 представителей направления подготовки «Туризм». Путешествие началось 24 июня и завершится в самом начале июля. Все финансовые расходы несут сами студенты. За время поездки им предстоит поближе познакомиться с несколькими городами Японии.

«Мы изучаем основные маршруты для туристов, изучаем культуру Японии – это наши основные занятия. В свободное время также стараемся посетить какие-нибудь парки или музеи. Я в Японии первый раз, все вокруг вызывает сильные эмоции. Очень понравился токийский национальный музей, главная улица. Попасть на такую практику несложно, достаточно учиться на моей специальности и иметь неплохое финансовое положение», ­– рассказала Алина Мильченко, которая сейчас проходит практику в Стране восходящего солнца.

Этим летом несколько групп студентов АмГУ отправятся на практику в Китай. Более 30 учащихся займутся экспедиционным обследованием маршрута в рамках трансграничного туризма, военно-патриотического и санаторно-курортного туров. Дорогу и проживание ребята оплачивают самостоятельно.

«Мы поедем к мемориалу и крепости, где наши воевали с японцами, а в Удалянчи посетим вулкан. В рамках трансграничного туризма в Хэйхэ мы побываем в технопарке и свободной экономической зоне», – поделилась Людмила Понкратова, декан факультета международных отношений.

Студенты 3 и 5 курсов Амурской медицинской академии отправятся на учебно-производственную практику в Китай, Японию, Словению и Италию. Все они учатся на специальности «Лечебное дело». За границей будущие медики проведут 20 дней. Оплата за такую поездку ложится на самих практикантов.

«Для того чтобы отправиться на такую практику, нужно хорошо знать английский язык, хорошо учиться и иметь заграничный паспорт», – рассказала руководитель учебно-производственной практики Елена Беньковская.

Студенты Благовещенского государственного педагогического университета побывают в этом году во Франции бесплатно. Двое студентов поедут по международной культурно-образовательной стажировке, организованной «Лионз Клуб» для молодых франкофонов из разных стран мира. Эта организация собирает молодежь в целях популяризации французского языка и французской культуры.

Ещё одна девушка выиграла педагогическую стажировку от правительства Франции. Практиковаться студентка будет в языковой школе «Альянс Франсез» в городе Бордо. Для того чтобы поехать туда, девушке необходимо было сделать методическую разработку урока на экологическую тему.

Одна из благовещенских студенток на целый год отправится работать ассистентом преподавателя русского языка во французском лицее. «Есть такая всемирная программа, куда съезжаются студенты-носители языка с разных стран. Все они работают ассистентами преподавателя. Это делается для того, чтобы ученики могли общаться с носителями языка. Это государственная программа, государство даже платит зарплату. Чтобы попасть в такую программу, нужно было составить мотивационное письмо, обосновать, почему именно вам нужно поехать, что вы можете привнести», – пояснила доцент кафедры романо-германских и восточных языков Ольга Кухаренко.

А вот отправиться на стажировку в Китай смогут не только студенты, но и школьники. В этом году из числа слушателей Института Конфуция при БГПУ отобрали 20 лучших студентов, которые отправятся на культурно-языковую стажировку. Продлится она 15 дней. Одну неделю ребята проведут в Хэйхэском университете, где будут проходить языковые курсы. Потом поедут в город Далянь.

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Нино Кохреидзе