В Благовещенске появится светофор для слабовидящих

Фото: ivanovskoe.mos.ru

В сентябре 2017 года в Благовещенске установят светофор для слабовидящих людей. Электронный регулировщик разместят в районе школы № 13, сообщает информационная служба «Дорожного радио».

Тем временем летом в областной столице залатают 30 тысяч квадратных метров дороги. На эти цели выделено 40 миллионов рублей. С начала сезона дорожное полотно уже восстановили по улицам Воронкова, Театральной, 50-летия Октября, Красноармейской, Конной, Амурской и Загородной. Также в городе обновят разметку световозвращающими красками.

«Используются краски на основе полимеров – более износостойкое, более долговечное покрытие. Одна яма может быть метр на метр, другая – 10 сантиметров. Исходя из этого, мы закладываем общую площадь ямочного ремонта. Мы подразумеваем, что весь город будет затронут. Какие-то участки мы, может быть, дважды пройдем, если в этом будет необходимость», – говорит и.о. начальника управления ЖКХ Виталий Рудненок.

На 10-ти перекрестах города установили новые знаки со светоотражающей пленкой. Столько же планируют оборудовать до конца текущего года.

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#транспорт

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Александр Авдеев