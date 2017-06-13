В заброшенном доме Благовещенска сутки пролежал труп убитого мужчины

В Благовещенске, в заброшенном доме убили человека. И только спустя сутки об этом стало известно правоохранителям. Полиция и следственный комитет работали на месте происшествия. Они уже определили подозреваемого, сообщает ИА «Сканер».

Заброшенный, без окон и дверей кирпичный дом, где нашли тело, находится в зарослях сорняка в районе пересечения улиц Октябрьской и Партизанской. В нем находили кров несколько человек. 25 июня привычный уклад постояльцев нарушился – один из них получил травмы, не совместимые с жизнью. Как убивали человека, в интересах следствия пока не разглашается.

«По данному факту возбуждено уголовное дело – умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Проведена судебно-медицинская экспертиза трупа. По подозрению в совершении преступления задержан 24-летний мужчина также без определенного места жительства. Задержанный уже допрошен в качестве подозреваемого», – рассказал и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Амурской области Олег Мясоедов.

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Василий Кленин