Для пожилых людей в Благовещенске откроют социальную гостиницу

Фото: 1000ideas.ru

Новую услугу амурчанам предлагает Благовещенский специальный дом для одиноких престарелых – соцгостиницу. Клиентам готовы предложить размещение в комфортабельных номерах, питание, медицинское наблюдение и помощь.

«В жизни бывает так, что возникают непредвиденные обстоятельства, например, командировка или лечение, мешающие осуществлять присмотр за пожилым родственником», – рассказали в минсоцзащиты.

В социальной гостинице пенсионерам обещают не только уют, но и организацию досуга. Соцгостиница расположится в действующем доме ветеранов по адресу: Зейская, 319, где постоянно проводят различные мероприятия.

Проживание в социальной гостинице не бесплатное. Само размещение обойдется в 300-400 рублей в сутки. Но это не окончательная стоимость. Предстоит заключить договор с организацией, которая будет обеспечивать питание постояльцев. Сумма за сутки может приблизиться к тысяче рублей.

Просмотров всего: 590

#жизнь

распечатать

Нино Кохреидзе