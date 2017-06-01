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Для пожилых людей в Благовещенске откроют социальную гостиницу

Для пожилых людей в Благовещенске откроют социальную гостиницу
Фото: 1000ideas.ru

Новую услугу амурчанам предлагает Благовещенский специальный дом для одиноких престарелых – соцгостиницу. Клиентам готовы предложить размещение в комфортабельных номерах, питание, медицинское наблюдение и помощь.

«В жизни бывает так, что возникают непредвиденные обстоятельства, например, командировка или лечение, мешающие осуществлять присмотр за пожилым родственником», – рассказали в минсоцзащиты.

В социальной гостинице пенсионерам обещают не только уют, но и организацию досуга. Соцгостиница расположится в действующем доме ветеранов по адресу: Зейская, 319, где постоянно проводят различные мероприятия.

Проживание в социальной гостинице не бесплатное. Само размещение обойдется в 300-400 рублей в сутки. Но это не окончательная стоимость. Предстоит заключить договор с организацией, которая будет обеспечивать питание постояльцев. Сумма за сутки может приблизиться к тысяче рублей.

Просмотров всего: 590

#жизнь

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Комментарии
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  • Немо

    Немо
    2 часа назад

    "Сумма за сутки может приблизиться к тысячИ рублей." Меня в школе учили говорить: к тысячЕ... А еще в наше время на все благовещенские школы выдавали не более 5-6 золотых и серебряных медалей.

  • LeoLeo

    LeoLeo
    1 час назад

    Гостиница - это хорошо. Но сумма в тысячу рублей не всем по карману. Получается, что только состоятельные люди смогут ей воспользоваться.

  • архивная

    архивная
    58 минут назад

    Порадуемся за состоятельных людей и их родителей....жаль,что не все могут воспользоваться хорошей и нужной,некоторым людям услугой.

  • alex 3

    alex 3
    54 минуты назад

    Ценник точно не социальный. Хорошая идея опять превращается в обман. Начальству отчитаются , что выполнено и забудут.

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