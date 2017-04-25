Китайскому студенту впервые вручили премию Муравьева-Амурского

Фото: zsamur.ru

Китайский студент из БГПУ Сунь Цзюяо стал первым иностранным студентом, получившим стипендию имени Муравьева-Амурского. В этом году именные стипендии получили 55 юношей и девушек. Сертификаты вручили на заседании законодательного собрания.

С трибуны амурского парламента Сунь Цзюяо поблагодарил депутатов заксобрания за поддержку студентов. До сих пор стипендия, носящая имя выдающегося государственного деятеля, сыгравшего важную роль в российской истории, не присуждалась иностранцам.

Награждать лучших студентов стипендией имени Муравьева-Амурского начали с 1997 года. В настоящее время сумма разового поощрения за успехи в учебе и активную общественную деятельность составляет 5 000 рублей для студентов средних специальных учебных заведений, 10 000 рублей – для студентов высших учебных заведений.

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#заксобрание #образование

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Нино Кохреидзе