Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:57 0

Китайскому студенту впервые вручили премию Муравьева-Амурского

Китайскому студенту впервые вручили премию Муравьева-Амурского
Фото: zsamur.ru

Китайский студент из БГПУ Сунь Цзюяо стал первым иностранным студентом, получившим стипендию имени Муравьева-Амурского. В этом году именные стипендии получили 55 юношей и девушек. Сертификаты вручили на заседании законодательного собрания.

С трибуны амурского парламента Сунь Цзюяо поблагодарил депутатов заксобрания за поддержку студентов. До сих пор стипендия, носящая имя выдающегося государственного деятеля, сыгравшего важную роль в российской истории, не присуждалась иностранцам.

Награждать лучших студентов стипендией имени Муравьева-Амурского начали с 1997 года. В настоящее время сумма разового поощрения за успехи в учебе и активную общественную деятельность составляет 5 000 рублей для студентов средних специальных учебных заведений, 10 000 рублей – для студентов высших учебных заведений.

Просмотров всего: 263

#заксобрание #образование

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

На практику – за границу: куда отправятся амурские студенты этим летом
Власть 13

За кресло мэра Свободного от ЛДПР будет бороться журналист Анатолий Осипов
Общество 1

Свободненская активная молодёжь приняла участие в Дальневосточном форуме
Общество 6

Число 100-балльников по ЕГЭ в Приамурье достигло 25