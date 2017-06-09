В Белогорском селе в домашнем зоопарке живут львица и медведи

Фото: www.belraion.ru

В селе Павловка Белогорского района в одном из частных владений в живом уголке обитают около 150 животных, в том числе хищники. Здесь живут два бурых медведя: самец Балу, ему три года, и годовалая самка Нюша, а также львица Леля. Обитают они в специально оборудованных вольерах под постоянным наблюдением сторожа.

«Несколько лет назад я купил годовалого медведя Балу у жителя Белогорска. Он, в свою очередь, приобрел его в Хабаровске у гастролировавшего там цирка. А чуть позже я купил и медведицу Нюшу, ей тогда была всего неделя. Некоторое время, пока для них строился более просторный вольер на новом месте, животные жили в Захарьевке», – рассказал владелец животных Сергей.

Он с большой любовью относится к своим подопечным. Вся его жизнь связана с животными. А начиналось всё с собак немецких пород – дратхаар, курцхаар, ягдтерьер и другие.

«Тяга к животным у меня с детства, – пояснил Сергей. – Когда был маленьким, дома всегда были рыбки, кошки, собачки и хомячки. Потом детская любовь к животным переросла в серьезное увлечение. Так появились первые лошади, а потом уже и хищные животные».

Кроме косолапых, на частном подворье обитают козы, коровы, бараны, венгерские мангалицы и вьетнамские вислобрюхие поросята. А также более ста лошадей, среди них – четыре пони. Нашла здесь пристанище и двухгодовалая львица по прозвищу Леля. Она съедает в день около 5-6 килограммов мяса.

По словам хозяина животных, у него есть договоры купли-продажи, все ветеринарные свидетельства (прививки, обработка от паразитов), а медведей осматривали специалисты отдела охраны животного мира.

Законность приобретения медведей и львицы подтверждается документами. Единственная рекомендация, которая дана хозяину животных: в случае если он будет открывать мини-зоопарк, по требованиям техники безопасности, ему необходимо будет достроить ограждение рядом с медвежьими клетками.

А открытие своего мини-зоопарка Сергей планирует, как и сделать территорию базой отдыха. В планах – постройка теплых домиков, искусственного водоема для купания. А еще, хочет привезти из Якутии трех оленей, взять с племенной фермы трех верблюдов и для полного счастья детворы – купить в питомнике обезьяну, сообщает сайт Белогорского района.

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#животные #жизнь

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Василий Кленин