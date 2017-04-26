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Благовещенцу, устроившему подрыв на кладбище, не удалось оспорить наказание

Благовещенцу, устроившему подрыв на кладбище, не удалось оспорить наказание
Фото: ilynka.prihod.ru

Амурский областной суд признал приговор благовещенского суда законным, а наказание, вынесенное жителю областной столицы за то, что он подорвал свою сожительницу на могиле ее бывшего мужа, – справедливым. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 105 000 рублей.

49-летнего жителя Благовещенска суд признал виновным в незаконном изготовлении, хранении и перевозке взрывного устройства, а также в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека.

В апреле прошлого года благовещенец после ссоры со своей сожительницей изготовил взрывное устройство. Взрывчатку он установил на могиле бывшего супруга своей сожительницы на кладбище поселка Зельвино, входящего в состав Райчихинска. Когда женщина приехала на кладбище и начала наводить порядок на могиле, прогремел взрыв. Взрывное устройство в действие привела веревка, которая была привязана к венку. Женщина получила телесные повреждения в виде термических ожогов разной степени тяжести.

Райчихинский суд признал мужчину виновным и проговорил к 3 годам заключения и штрафу в 105 тысяч рублей. Но такое наказание благовещенец посчитал слишком суровым и попытался его обжаловать. Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда признала приговор Райчихинского городского суда законным. Приговор вступил в законную силу.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Три года за посягательство на жизнь???!!! Главное штраф - пополнение бюджета....

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