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В Москве задержали школьника, возложившего цветы к зданию Минкомсвязи после проблем с Telegram

В Москве задержали школьника, возложившего цветы к зданию Минкомсвязи после проблем с Telegram
Фото: tvrain.ru

В Москве во время возложения цветов к зданию Минкомсвязи задержали несовершеннолетнего. Как пояснил сам школьник, он принёс две гвоздики к зданию ведомства в связи с запретительными инициативами, касающимися свободы слова в России, включая возможную блокировку мессенджера Telegram. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

По словам Никиты, к нему подошел полицейский и спросил, что означают цветы. «Мы таким образом показываем: Минкомсвязи, остановитесь», – заявил подросток.

В ответ на это страж порядка напомнил о действующем указе президента об ограничении проведения митингов в связи с проведением Кубка конфедераций.

«А вы знаете Конституцию Российской Федерации, которая позволяет мне выходить на абсолютно мирные акции без согласования с властью? Это абсолютно мирная акция. Мы не занимаемся вандализмом, мы здесь показываем нашу точку зрения, что нам не нравится то, что делает власть», – не растерялся молодой человек.

Эти аргументы не показались правоохранителю убедительными. Он предложил подростку пройти в машину. Никиту Мартынова отвезли в ОВД «Тверской».

О том, что 27 июня на фоне угроз Роскомнадзора заблокировать Telegram планируется акция «Прощание с Роскомнадзором», гражданские активисты сообщили накануне. Участники собрались у здания Минкомсвязи на Тверской, чтобы возложить цветы – по паре гвоздик от каждого активиста.

Просмотров всего: 372

#митинги #происшествия #связь

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Комментарии
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  • Маркин

    Маркин
    1 час назад

    Такой некий получается СССР в извращенной форме. ТО есть роскошь единиц, дикий капитализм, произвол властей, и в то же время тотальный контроль...

  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    Тоесть оставлять сумку или пакет- это уже полиция- спасите! А оставлять гвоздики- это пустяк? А если там мина?Не фиг- оставляйте свои вещи там, где положено, а не где попало или где вздумается.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    58 минут назад

    типа мундир надел и уже "я сам закон"

    правоохранителя - на переаттестацию. или на пенсию.

  • ay

    ay
    58 минут назад

    Мина в гвоздике? Не смешите. Разве что в переносносном смысле. Тогда, конеш, мина. Под трон самодержца. Ишь, недовольные выискалися. Ату их!

  • Johnny_B

    Johnny_B
    57 минут назад

    Tina22

    Тоесть оставлять сумку или пакет- это уже полиция- спасите! А оставлять гвоздики- это пустяк? А если там мина?Не фиг- оставляйте свои вещи там, где положено, а не где попало или где вздумается.



  • Маркин

    Маркин
    54 минуты назад

    Все кто поддерживает и оправдывает движения властей в ту сторону знайте, петля будет затягиваться все сильнее... так не далеко до времени когда всем в задние проходы вставят чипы в виде иммитаторов мужского полового органа вот тогда Вы запоете... фальцетом причем...

  • КошачОК

    КошачОК
    45 минут назад

    Взрослый бы принес гвоздики ничего бы не было. А школьник это сейчас подозрительно. Да уж.

    В стране несовершеннолетних просто преследуют уже. Даже можно сказать эдалтизм расцветает махровым цветом.

    Дело за малым: скоро по политические статьям будут привлекать начиная с 9-10 лет

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