В Москве задержали школьника, возложившего цветы к зданию Минкомсвязи после проблем с Telegram

Фото: tvrain.ru

В Москве во время возложения цветов к зданию Минкомсвязи задержали несовершеннолетнего. Как пояснил сам школьник, он принёс две гвоздики к зданию ведомства в связи с запретительными инициативами, касающимися свободы слова в России, включая возможную блокировку мессенджера Telegram. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

По словам Никиты, к нему подошел полицейский и спросил, что означают цветы. «Мы таким образом показываем: Минкомсвязи, остановитесь», – заявил подросток.

В ответ на это страж порядка напомнил о действующем указе президента об ограничении проведения митингов в связи с проведением Кубка конфедераций.

«А вы знаете Конституцию Российской Федерации, которая позволяет мне выходить на абсолютно мирные акции без согласования с властью? Это абсолютно мирная акция. Мы не занимаемся вандализмом, мы здесь показываем нашу точку зрения, что нам не нравится то, что делает власть», – не растерялся молодой человек.

Эти аргументы не показались правоохранителю убедительными. Он предложил подростку пройти в машину. Никиту Мартынова отвезли в ОВД «Тверской».

О том, что 27 июня на фоне угроз Роскомнадзора заблокировать Telegram планируется акция «Прощание с Роскомнадзором», гражданские активисты сообщили накануне. Участники собрались у здания Минкомсвязи на Тверской, чтобы возложить цветы – по паре гвоздик от каждого активиста.

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Алексей Воскобойников