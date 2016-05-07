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Амурчанин выиграл морской заплыв во Владивостоке

Амурчанин выиграл морской заплыв во Владивостоке

Амурский спортсмен Дмитрий Заика стал победителем традиционного заплыва во Владивостоке – «Амурский залив». Участникам пришлось преодолеть 12 километров в открытом море. Амурчанин завоевал первое место в возрастной категории 40–49 лет.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в субботу, 24 июня, в Приморье на полуострове Песчаный стартовал марафонский заплыв через Амурский залив. В нем участвовали 118 человек из Владивостока, Уссурийска, Находки, Благовещенска, Хабаровска, Барнаула, Петропавловска-Камчатского, Москвы, Новосибирска, а также из североамериканских штатов Калифорния и Айдахо.

Только 70 человек смогли преодолеть 12-километровый водный марафон от полуострова Песчаного до водноспортивной станции ЦСКА на мысе Бурный.

Дмитрий рассказал, что его отнесло с трассы течением и ему пришлось выплывать обратно 40 минут. Но, несмотря на это, он показал лучшее время в своей возрастной категории – 4 часа 15 минут, преодолев дистанцию 13,5 километра, сообщают в амурском филиале Российского союза боевых искусств.

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#спорт

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Комментарии
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  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Молодец!!!Я очень горжусь вами,достойно представили Амурскую область,пусть знают,что у нас проживает,такой замечательный спортсмен!Успехов и здоровья вам!

  • Vlad2010

    Vlad2010
    22 минуты назад

    Дмитрий молодец!!! Супер!!!

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