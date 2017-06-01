Экс-кандидат на пост мэра Новокузнецка избил женщин и пенсионера

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Глава департамента промышленности Кемеровской области Сергей Карпунькин отстранён от должности после публикации в Сети информации о драке с участием чиновника. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Появилось видео, на котором соседи С.Карпунькина по даче обвиняют его в нанесении побоев и угрозах. Губернатор Аман Тулеев поручил специально созданной комиссии разобраться в ситуации, на время проверки Карпунькин отстранён от своих обязанностей», – рассказал собеседник информагентства.

По словам представителя пресс-службы, исполнять обязанности начальника департамента назначен зам Карпунькина Юрий Ударцев.

В видеообращении, которое записали дачные соседи отстранённого чиновника, говорится, что в минувшие выходные между ними и Карпунькиным произошёл конфликт из-за того, что он вместе с гостями громко слушал музыку. После того как соседи предъявили претензии неспокойной компании, Карпунькин вместе со своей женой и другом избил визитёров: двух женщин, молодого человека и пенсионера (ему сломали руку).

В пресс-службе главного управления МВД по Кемеровской области сообщили, что потерпевшие обратились в полицию с заявлением, правоохранители проводят проверку информации.

«Поступило сообщение о драке, произошедшей между владельцами дачных участков в СНТ “Рябинка”. Предварительно установлено, что между соседями на бытовой почве произошла словесная ссора, которая переросла в драку. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку», – сказал собеседник агентства.

Сейчас устанавливаются все участники конфликта и обстоятельства инцидента, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В 2013 году Сергей Карпунькин выдвигался на должность мэра Новокузнецка.

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Алексей Воскобойников