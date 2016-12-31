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Амурские предприниматели опасаются, что всё еще должны деньги ПФР из-за пропавших данных

Амурские предприниматели опасаются, что всё еще должны деньги ПФР из-за пропавших данных
Фото: amurobl.ru

Во вторник, 27 июня, на заседании круглого стола в областном правительстве был вновь поднят вопрос о «потерявшихся» сведениях: Пенсионный фонд не получил от налоговиков информацию по налоговым декларациям, которые сдали нескольких тысяч предпринимателей. Предприниматели заявили, что у них по-прежнему остается задолженность в ПФР.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», к началу 2017 года амурское отделение ПФР не получило от налоговой службы сведения о сданных в 2015 году декларациях от 10 тысяч индивидуальных предпринимателей. Сведения «потерялись» на одном из этапов межведомственного документооборота, а отсутствие информации приравнивается к сокрытию дохода. И предпринимателям выставили требования о взыскании в максимальном размере – 138 тысяч рублей. Процесс вовремя остановили.

27 июня на заседании сообщили, что в ПФР налоговые органы выгрузили информацию по 19,5 тысячи предпринимателей, а пенсионный фонд сделал необходимый перерасчет.

При этом, некоторые предприниматели усомнились в том, что эта работа завершена полностью и отметили, что, согласно результатам сверки, у них по-прежнему существует задолженность, возникшая из-за сбоя в документообороте между налоговыми органами и ПФР.

Выяснилось, что причина этого в несовершенстве используемого программного продукта. Как отметило руководство УФНС России по Амурской области, исправленные данные примерно по 10% предпринимателей, ранее столкнувшихся с проблемой, не отображаются именно в электронном виде, но скоро проблема будет решена, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#налоги #областная власть #Пенсионный фонд #происшествия #экономика

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