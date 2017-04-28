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Судебные приставы опечатали ломбард в Свободном

Судебные приставы опечатали ломбард в Свободном

Работу ломбарда на 30 суток приостановили судебные приставы в Свободном. Решение на время запретить деятельность заведения принял Свободненский городской суд.

В суд обратились специалисты амурского отделения Центрального банка России. Основанием послужило то, что организация «Ломбард КЭШ» воспрепятствовала проведению надзорным органом проверок и не исполняла его предписания.

Суд признал «Ломбард КЭШ» виновным в совершении административного правонарушения по статье «Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Деятельность ломбарда решено приостановить на 30 суток.

Судебные приставы, получив в этот же день исполнительный лист, возбудили исполнительное производство и, выехав по адресу расположения организации-правонарушителя, опечатали входную дверь и запасной выход. Руководству ломбарда объяснили, что в случае устранения выявленных нарушений ранее установленного срока, они вправе обратиться в суд с ходатайством о досрочном прекращении административного наказания.

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#суды

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