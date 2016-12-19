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Тындинец пожаловался на покупку вареников со стеклом

Тындинец пожаловался на покупку вареников со стеклом
Фото: vk.com/vtynde

Житель Тынды Сергей пожаловался в социальных сетях на то, что он приобрел в одном из магазинов пачку вареников с капустой, в которых оказалось стекло.

Мужчина пишет, что после того, как съел несколько вареников, он почувствовал хруст на зубах. В итоге в еде обнаружился крупный кусок стекла. Сергей отмечает, что у него есть ребенок, и тот, к счастью, отведать вареников не захотел.

Тындинец говорит, что чека от покупки у него не сохранилось, а значит, и предъявить претензию магазину, скорее всего, не получится.

Позже мужчина дописал в комментариях к публикации, что был в том магазине и предупредил продавцов об опасном товаре. Он был убран с прилавка.

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#происшествия #торговля

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