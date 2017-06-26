В Приамурье объявлено штормовое предупреждение

На период с 28 по 29 июня в Амурской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в Амурском гидрометцентре.

Соответствующее решение было принято в связи с прохождением по территории региона циклона и атмосферными фронтами. В большинстве районов пройдут слабые и умеренные дожди. В отдельных районах – сильные и очень сильные дожди, ливни с грозами. При грозе ожидают усиление ветра – до 15 метров в секунду, не исключены шквалы.

Кроме того, в южных районах области 28 и 29 июня возможно выпадение града.

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Александр Авдеев