Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:24 2

В Приамурье объявлено штормовое предупреждение

В Приамурье объявлено штормовое предупреждение

На период с 28 по 29 июня в Амурской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в Амурском гидрометцентре.

Соответствующее решение было принято в связи с прохождением по территории региона циклона и атмосферными фронтами. В большинстве районов пройдут слабые и умеренные дожди. В отдельных районах – сильные и очень сильные дожди, ливни с грозами. При грозе ожидают усиление ветра – до 15 метров в секунду, не исключены шквалы.

Кроме того, в южных районах области 28 и 29 июня возможно выпадение града.

Просмотров всего: 709

#погода #природа

распечатать

Фотогалерея
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Кайзер

    Кайзер
    26 минут назад

    У нас же нет моря)))) От куда шторм???

  • ЛиСа

    ЛиСа
    26 секунд назад

    Кайзер

    У нас же нет моря)))) От куда шторм???



    Штормовое предупреждение - это оповещение населения, хозяйственных служб и организаций о неблагоприятных и опасных явлениях погоды.

    К неблагоприятным и опасным явлениям относятся не только сильный ветер, грозы, ураганы, смерчи, но и резкие понижения температуры или ее повышение, резкое снижение или повышение атмосферного давления, сильные туманы или дымка при видимости менее 1 километра, сильная жара или сильный мороз, ливневые или очень продолжительные дожди и снегопады, порывистый (не обязательно средняя скорость ветра при этом высокая) ветер, пыльные бури, экстремальное резкое загрязнение атмосферы.

    Различают желтый, оранжевый и красный уровни опасности. Красный - наиболее опасные явления, когда существует реальная угроза жизни и здоровью людей, выдается очень редко. Оранжевый уровень опасности - явления, которые могут привести к повреждению мачтовых сооружений, нарушить работу предприятий, транспорта, но угрозы для жизни не представляют.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Пермские биологи изучат рыб в амурском заповеднике
Общество 1

Погода в Амурской области не изменится – дожди: прогноз на 28 июня
Общество 1

В Амурской области дождь, он идет днем и ночью: прогноз погоды на 28 июня
Общество

Дожди, грозы: прогноз погоды в Амурской области на 27 июня