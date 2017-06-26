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Ливни с грозами: прогноз погоды в Амурской области на 29 июня

Ливни с грозами: прогноз погоды в Амурской области на 29 июня
Фото: Artcriminalist.com

В четверг, 29 июня, в большинстве районов Амурской области ожидаются слабые, умеренные дожди, местами сильные, очень сильные, и даже ливни с грозами. Ветер северного, северо-восточного направления будет дуть со скоростью 2-7, при грозе – до 15 метров в секунду.

Термометры покажут ночью +15...+20, днем – +25...+30 градусов. Местами в дожде – не больше 20-ти.

В Благовещенске ночью будет облачно, пойдет сильный дождь. Северный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура – +18...+20 градусов. Днем в городе ожидается кратковременный дождь. Ветер будет дуть с севера. Его скорость составит 9-14 метров в секунду. Воздух прогреется до 26-28 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

Просмотров всего: 568

#погода

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Грозы есть, а ливней нет. Огородам нужна влага. Белогорск

  • Сергей Васильев Сергеевич

    Сергей Васильев Сергеевич
    32 минуты назад

    Срочно направить влагу в белогорские огороды! )))

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