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Пермские биологи изучат рыб в амурском заповеднике

Пермские биологи изучат рыб в амурском заповеднике
Фото: amureco.ru

В начале июля студенты Пермского государственного национального исследовательского университета будут исследовать моллюсков и рыб в Амурской области. Вместе с учеными студенты-биологи изучат разнообразие рыб в реках Амур и Зея на границе с Китаем в Зейском заповеднике: тайменя, усатого гольца, подкаменщика, владиславию, гальяна, амурского пескаря и других.

«В экспедициях студенты получат навыки работы в полевых условиях, закрепят теоретические знания ихтиофауны на практике. По собранным материалам и проведённым исследованиям студенты старших курсов готовят научные статьи и выпускные квалификационные работы», — говорит ректор Пермского университета Игорь Макарихин. Начало экспедиции запланировано на начало июля, сообщает пресс-служба ПГНИУ.

Зейский заповедник — один из двух заповедников, расположенных в Амурской области. Он занимает восточную оконечность хребта Тукурингра, где горную систему прорезает узкая долина реки Зеи.

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#вузы #животные #наука #природа

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Rii

    Rii
    7 минут назад

    Обалдеть... Впопыхах писали заметку?

    Уважаемые авторы, в Амурской области три заповедника - о чем вас радостно проинформирует Гугл и Яндекс, если соизволите их просто спросить, раз уж сами не в курсе...

    А формулировка первого абзаца просто радует... "Вместе с учеными студенты-биологи изучат разнообразие рыб в реках Амур и Зея на границе с Китаем в Зейском заповеднике" - с каких пор Зейский заповедник находится на границе с Китаем?

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