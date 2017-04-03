Пермские биологи изучат рыб в амурском заповеднике

Фото: amureco.ru

В начале июля студенты Пермского государственного национального исследовательского университета будут исследовать моллюсков и рыб в Амурской области. Вместе с учеными студенты-биологи изучат разнообразие рыб в реках Амур и Зея на границе с Китаем в Зейском заповеднике: тайменя, усатого гольца, подкаменщика, владиславию, гальяна, амурского пескаря и других.

«В экспедициях студенты получат навыки работы в полевых условиях, закрепят теоретические знания ихтиофауны на практике. По собранным материалам и проведённым исследованиям студенты старших курсов готовят научные статьи и выпускные квалификационные работы», — говорит ректор Пермского университета Игорь Макарихин. Начало экспедиции запланировано на начало июля, сообщает пресс-служба ПГНИУ.

Зейский заповедник — один из двух заповедников, расположенных в Амурской области. Он занимает восточную оконечность хребта Тукурингра, где горную систему прорезает узкая долина реки Зеи.

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Василий Кленин