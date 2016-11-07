Кожные заболевания стали чаще регистрировать у благовещенцев

Фото: lecheniedetej.ru

Показатель заболеваемости заразными кожными заболеваниями в Благовещенске вырос. К примеру, чесоткой болеть стали в 1,3 раза чаще. А вот половые инфекции у жителей областной столицы стали регистрировать реже. Данные приводит Амурский областной кожно-венерологический диспансер.

Рост заболеваемости чесоткой наблюдается среди подростков и взрослых горожан в 2,4 и 1,3 раза соответственно. При этом регистрировать чесотку у детей стали реже.

А показатель заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, на территории города Благовещенска в 2016 году был ниже уровня 2015 года на 17,9 %. Для областной столицы это уже тенденция. В 2015 году отмечали снижение на 22,5 % в сравнении с годом ранее.

Регистрировать сифилис у благовещенцев стали в 1,6 раза меньше. Наибольшее число заболевших в возрастной группе 18-29 лет – 34 %. Мужчины составляют 61 %.

Показатель заболеваемости гонореей ниже на 6 %, хламидиозом меньше в 1,3 раза.

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#здоровье

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Нино Кохреидзе