В Благовещенске растут цены на капусту и яблоки

Фото: rostov.kp.ru

По данным наблюдения за потребительскими ценами, в Благовещенске за последнюю неделю подорожали капуста, яблоки, рис, вермишель и печенье. И если рис дорожает, крупа гречневая в цене потеряла. Снижаются цены и на некоторые овощи.

Еженедельную статистику приводит Амурстат. За прошедшую неделю снизились цены на крупу гречневую и рыбу мороженую неразделанную. Но больше всего подешевел лук репчатый – минус 6,5 процента. Картофель и огурцы потеряли 4,5 % от стоимости неделю назад. А вот цены на белокочанную капусту, напротив, поползли вверх – за неделю плюс 6,3 %. Если 19 июня в среднем килограмм капусты обходился в 34,58 рубля, то 26 июня стоимость выросла до 36,75 рубля. Яблоки подорожали на 3,7 %.

Также статистики отмечают рост цен на рис на 0,9 %. Печенье и вермишель подорожали незначительно – на 0,5 %.

Фото: amurstat.gks.ru

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Нино Кохреидзе