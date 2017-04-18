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В Благовещенске мужчина ударом кулака сломал обшивку торгового центра (видео)

В Благовещенске мужчина ударом кулака сломал обшивку торгового центра (видео)

В социальных сетях появилось необычное видео. На нем мужчина наносит удар кулаком в стену торгово-развлекательного центра «Острова» Благовещенска, ломая обшивку.

Судя по кадрам, инциденту предшествовал некий конфликт амурчанина и девушки, которая сидела рядом на лавке. Удар не прошел для мужчины бесследно – он повредил руку.

Управляющий ТРЦ «Острова» Альберт Скнарин подтвердил ИА «Амур.инфо», что такой случай был, он произошел около 10 дней назад. Парень оплатил нанесенный им ущерб, а образовавшуюся в обшивке дыру оперативно заделали.

Видео: instagram.com/road_blag.

Просмотров всего: 1386

#происшествия

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    58 минут назад

    Надо было головой бить!

  • Paster

    Paster
    54 минуты назад

    Из заголовка сразу понятно про какой ТЦ идет речь. =) В городе из говна и палок гипсокартона - только один такой.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    25 минут назад

    PasterИз заголовка сразу понятно про какой ТЦ идет речь. =) В городе из говна и палок гипсокартона - только один такой.


    Ошибаетесь, они все такие.

  • Вицли

    Вицли
    20 минут назад

    Этоже Чак.

  • Алекsей

    Алекsей
    18 минут назад

    Блин, на знакомого похож, такой же псих.

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