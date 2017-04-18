В Благовещенске мужчина ударом кулака сломал обшивку торгового центра (видео)

В социальных сетях появилось необычное видео. На нем мужчина наносит удар кулаком в стену торгово-развлекательного центра «Острова» Благовещенска, ломая обшивку.

Судя по кадрам, инциденту предшествовал некий конфликт амурчанина и девушки, которая сидела рядом на лавке. Удар не прошел для мужчины бесследно – он повредил руку.

Управляющий ТРЦ «Острова» Альберт Скнарин подтвердил ИА «Амур.инфо», что такой случай был, он произошел около 10 дней назад. Парень оплатил нанесенный им ущерб, а образовавшуюся в обшивке дыру оперативно заделали.

Видео: instagram.com/road_blag.

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#происшествия

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Александр Авдеев