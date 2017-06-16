Автотехническая экспертиза: в гибели «пьяного» мальчика виноват водитель

Фото: msk.news-r.ru

Результаты автотехнической экспертизы по делу погибшего в Подмосковье шестилетнего Алёши Шимко показали, что в гибели ребёнка виновата водитель наехавшего на него автомобиля Ольга Алисова. Кроме того, специалисты подтвердили, что в следах крови погибшего дошкольника не был обнаружен алкоголь. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам отца погибшего мальчика, Романа Шимко, автотехническая экспертиза с участием специалистов из ГБУЗ «Бюро СМЭ» Московской области и ЭКЦ ГУ МВД по Московской области наконец всё расставила по своим местам.

«Согласно экспертизе, установлена прямая причинно-следственная связь между наездом автомобиля и смертью ребёнка. Кроме того, специалисты подтвердили, что в следах крови мальчика не был обнаружен алкоголь, автомобиль Алисовой был исправен, она видела ребёнка и могла избежать наезда».

Кроме того, отметил папа Алёши, виновница ДТП в момент наезда разговаривала по телефону.

«Согласно распечатке звонков Алисовой, в момент аварии она действительно говорила по телефону. Время совпадает», – сказал он.

По словам дедушки погибшего мальчика, машина неслась по двору на огромной скорости, женщина, сидевшая за рулём, после наезда даже не понимала, как звонить в скорую.

Трагедия произошла 23 апреля в подмосковном Железнодорожном. Машина сбила мальчика и протащила его более десяти метров. Первая экспертиза установила, что во время ДТП маленький мальчик якобы был сильно пьян: согласно данным первого документа, в его крови зафиксировали 2,7 промилле (что соответствует выпитой бутылке водки).

Алисова заявляла, что «пьяный» ребёнок сам бросился ей под колёса. Повторная экспертиза также подтвердила наличие алкоголя в крови погибшего. Несоответствия обнаружились позже: по словам Романа Шимко, в крови ребёнка обнаружен алкоголь, но алкоголь не обнаружен на срезах крови в салоне автомашины, куда его переложили [после аварии]. «Не исключены манипуляции в морге: либо в пробирку добавили, либо сделали укол в печень», – заявил папа Алёши.

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Алексей Воскобойников