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сегодня, 12:07 11

За кресло мэра Свободного от ЛДПР будет бороться журналист Анатолий Осипов

За кресло мэра Свободного от ЛДПР будет бороться журналист Анатолий Осипов
Фото пресс-службы амурского отделения ЛДПР

Амурское отделение ЛДПР выдвинуло первых кандидатов для участия в выборах 10 сентября 2017 года. Решение приняли на партийной конференции.

Кандидатом на должность главы города Свободного амурские либерал-демократы решили выдвинуть известного в Свободном журналиста, редактора газеты «Свободная газета плюс», который сейчас является депутатом фракции ЛДПР в Законодательном собрании Анатолия Осипова.

В борьбе за вакантный мандат депутата заксобрания ЛДПР будет представлять юрист Максим Бутенко.

За места в Благовещенской городской Думе будут бороться Евгений Гулевич, Олег Усов, Руслан Попов, Дмитрий Гумиров, Сергей Белецкий, Константин Завалишин.

Также на конференции амурское отделение ЛДПР утвердило кандидатов в депутаты Архаринского, Бурейского, Магдагачинского, Михайловского, Ромненского, Сковородинского районов и кандидатов в депутаты нескольких сельских поселений.

«Мы уверены в том, что во всех районах будут избраны депутаты от ЛДПР, потому что мы готовы к борьбе и будем поддерживать каждого из наших кандидатов», – заявил координатор регионального отделения Руслан Жолтый.

Просмотров всего: 344

#выборы #заксобрание #областная власть #партии #политика #Свободный

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Внучка деда

    Внучка деда
    1 час назад

    Ха! Смешно) ЛДПР решили захерить Свободный своим запойным стариканом?)

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Да надо побольше людей из оппозиции выбирать,тогда есть ещё надежда на принятия законов,улучшающих жизнь населения.Ну а жителям Свободного желаю выбрать достойного мэра,им виднее,кто будет отстаивать их интересы.

  • Ежык

    Ежык
    1 час назад

    Сергея Т в мэры!!!

  • lana78

    lana78
    1 час назад

    журналист-депутат??

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Один журналист уже был губернатором, другой журналист был министром экономики...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    К ним что Главный приезжал?

    ))

  • Вицли

    Вицли
    1 час назад

    Это у них там картонный Жирик стоит за спиной?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Главное, чтобы не надувной

  • СаняCh

    СаняCh
    59 минут назад

    Итак, кто участвовал в конференции? Где же лидеры? Где Сергей Труш? Где Петайчок? Либо они ничего не решают, либо смирились с досрочным проигрышем. И выдвигают эти безликие партийцы кого- Осипова, человека не имеющего опыта в управлении, человека морально опустевшего, человека скрывающего доходы. Труш напишет- Осипов пенсионер! Осипов еще и, как стало ясно, "известный в Свободном журналист, редактора газеты «Свободная газета плюс»", но годовой доход у него 70тыс, странно, да. Жуткий кадровый голод у ЛДПР. То Труша в депутаты, то Осипова в мэры. Полное фиаско

  • сибирячка

    сибирячка
    50 минут назад

    Вицли

    Это у них там картонный Жирик стоит за спиной?



    как живой!)))

  • mikey007

    mikey007
    48 минут назад

    В меры надо комиссара Катанью, он помнитца с мафией эффективно боролся, так хдеж его взять?

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