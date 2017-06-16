За кресло мэра Свободного от ЛДПР будет бороться журналист Анатолий Осипов

Фото пресс-службы амурского отделения ЛДПР

Амурское отделение ЛДПР выдвинуло первых кандидатов для участия в выборах 10 сентября 2017 года. Решение приняли на партийной конференции.

Кандидатом на должность главы города Свободного амурские либерал-демократы решили выдвинуть известного в Свободном журналиста, редактора газеты «Свободная газета плюс», который сейчас является депутатом фракции ЛДПР в Законодательном собрании Анатолия Осипова.

В борьбе за вакантный мандат депутата заксобрания ЛДПР будет представлять юрист Максим Бутенко.

За места в Благовещенской городской Думе будут бороться Евгений Гулевич, Олег Усов, Руслан Попов, Дмитрий Гумиров, Сергей Белецкий, Константин Завалишин.

Также на конференции амурское отделение ЛДПР утвердило кандидатов в депутаты Архаринского, Бурейского, Магдагачинского, Михайловского, Ромненского, Сковородинского районов и кандидатов в депутаты нескольких сельских поселений.

«Мы уверены в том, что во всех районах будут избраны депутаты от ЛДПР, потому что мы готовы к борьбе и будем поддерживать каждого из наших кандидатов», – заявил координатор регионального отделения Руслан Жолтый.

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Нино Кохреидзе