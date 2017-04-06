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Дневной эфир «Эха Москвы в Благовещенске»: о модернизации бассейна в детской городской больнице

Дневной эфир «Эха Москвы в Благовещенске»: о модернизации бассейна в детской городской больнице

В полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет программа «Близко к сердцу». В ней речь пойдёт об общественном проекте по модернизации бассейна в отделении восстановительного лечения детской городской клинической больницы Благовещенска.

Участники программы: многодетная мама, организатор и куратор общественного проекта «Мечты сбываются» Наталья Маскаева и предприниматель Дмитрий Бимурзаев.

Ведущий программы – Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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