По улице Благовещенска проехались самурай и гейши

Во вторник вечером, 27 июня, в Благовещенске по улице Ленина, на глазах автомобилистов, проехались на лошадях самурай и гейши. Действо было приурочено к открытию в областной столице фестиваля японской культуры.

Фестиваль в городе начал работу 26 июня, разместившись в Амурском театре драмы. На всех трех этажах здания открылись мастер-классы и выставки. Так, 27 июня здесь показывали приемы боевых искусств, демонстрировали игру на старинном инструменте «кото», и даже можно было попробовать блюда японской кухни. Кроме того, гостей пригласили на чайную церемонию с печеньем.

Главным событием вечера стало выступление театра «Коноситоями» из Киото. Зрителям представили проект «Японская пара, русская пара», посвященный разнице и единству двух культур.

«В Японии театральная культура не так популярна. Удивительно, что так много людей здесь ходит в театр. На японский спектакль, о котором им ничего не известно. Это нам даже завидно!» – говорит режиссер театра «Коноситоями» Хируяки Ямогути.

Подробнее о фестивале японской культуры читайте в рубрике «Культпросвет».

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Александр Авдеев