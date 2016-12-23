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Александру Сакании и Анатолию Попову продлили срок домашнего ареста

Александру Сакании и Анатолию Попову продлили срок домашнего ареста

Под домашним арестом руководителей компании-банкрота «Городок» – учредителя Александра Саканию и директора Анатолия Попова – суд оставил до 28 сентября. С ходатайством о продлении меры пресечения обратилось амурское следственное управление.

Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам амурского следственного управления. Срок содержания под домашним арестом учредителя компании-банкрота Александра Сакании и директора Анатолия Попова истекал 28 июня, но из-за проведения большого объема следственных действий, допросов потерпевших и свидетелей, проживающих в том числе за пределами Амурской области, завершить расследование в этот срок не успеют.

Необходимость продления меры пресечения следователь обосновал тем, что, находясь на свободе, обвиняемые могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказывать давление на свидетелей по делу или, имея доступ к документам и предметам, имеющим доказательственное значение для уголовного дела, могут их уничтожить, либо скрыть от следствия.

Прокурор, а также следователь в судебном заседании поддержали ходатайство. Обвиняемые и защитники не стали возражать против удовлетворения.

Суд решил продлить срок домашнего ареста Александру Сакании и Анатолию Попову до 28 сентября 2017 года. Учредитель компании-банкрота и директор обязаны не выходить из дома с 18:00 до 8:00. Исключение может составить только необходимость посещения медицинских учреждений. Также обвиняемым запрещено общаться со всеми участниками уголовного дела, пользоваться почтой и телефоном.

Между тем конкурсный управляющий амурского застройщика-банкрота «Городок» Дмитрий Ковалевский обратился в Арбитражный суд Амурской области. Он потребовал, чтобы выплата долгов фирмы легла на ее руководство.

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#суды

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Комментарии
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  • Анна008

    Анна008
    9 минут назад

    Интересно,кто будет достраивать то,что Городок не достроил,ведь на Европейском нет дороги,дома на половину обшиты,тротуары не доложили.

  • Алекsей

    Алекsей
    3 минуты назад

    Похоже придётся людям ждать прямой линии с президентом, задавать вопросы, кто достроит, обустроит территорию, ведь нашим чиновникам пока пендаля под сраку не дадут сверху, они и палец о палец не ударят.

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