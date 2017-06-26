Житель Алтая соорудил огнестрельное оружие из деталей холодильника и коляски

Фото: izhevsk.ru

Житель Алтайского края сконструировал огнестрельное оружие, используя запасные части обыкновенного холодильника и детской коляски. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Из подручных средств – детской коляски, запасных частей холодильника – мужчина незаконно изготовил огнестрельное оружие калибра 4,6 миллиметра. Впоследствии он хранил его по месту своего жительства. В мае 2017 года мужчина был случайно найден без сознания в районе пешеходного перехода села Зудилово. Тогда оружие, находившееся при нём, было изъято», – сказано в сообщении.

Новоалтайский городской суд признал мужчину виновным в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия из подручных средств. В силу того, что подсудимый полностью признал свою вину, его приговорили к условному сроку.

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Алексей Воскобойников