Из-за ремонтов в Благовещенске перекрыли несколько улиц

Фото: sarinform.com

В Благовещенске полностью перекрыли пять участков дорог. В областной столице продолжается ремонтная кампания: ведется реконструкция тепломагистрали и устройство инженерных сетей.

Из-за износа тепловой сети в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года энергетики проводят реконструкцию магистрали. Работы ведут на улице Амурской между Мухина и Артиллерийской, на Забурхановской между Шевченко и Б. Хмельницкого, а с 30 июня для движения закроют перекресток улиц Шевченко и Забурхановской. На первом участке работы планируют завершить к 9 июля, на остальных – 10 июля.

Для устройства инженерных сетей с 1 до 3 июля полностью перекроют улицу Горького на участке между Комсомольской и Мухина.

Текущий ремонт улично-дорожной сети продолжается по улице Пролетарской между Калинина и Мухина. Закончить работы там должны к 30 июля.

Открыть для автомобилистов Зейскую на участке от Артиллерийской до Загородной планируют 30 июня. Там заканчивают восстанавливать элементы благоустройства в рамках реконструкции коллектора.

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#строительство #транспорт

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Нино Кохреидзе