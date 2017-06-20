Голый турист погиб в Таиланде, упав в шахту лифта после ссоры с подругой

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Южнокорейский турист погиб в Таиланде, по неосторожности упав в шахту лифта. Это случилось вскоре после ссоры мужчины со своей подругой, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на Bangkok Post.

Трагедия произошла в понедельник, 26 июня, в Бангкоке. Путешественник и его дама сердца на время отдыха в столице Таиланда остановились в квартире у знакомого соотечественника.

По данным издания, после того как разгорелся конфликт, мужчина выбежал из квартиры на восьмом уровне 20-этажного здания в обнажённом виде и принялся изо всех сил стучать огнетушителем по дверям грузового лифта. Когда двери частично открылись, турист попытался пробраться в кабину лифта, но оступился и провалился в шахту. От полученных травм 33-летний кореец скончался на месте происшествия.

В апреле этого года турист из Великобритании погиб, спрыгнув без одежды с балкона гостиницы в Паттайе. Двумя месяцами ранее россиянин скончался после падения с 12-го этажа жилого дома на этом же таиландском курорте.

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Алексей Воскобойников