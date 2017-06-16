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Очевидцы: ГИБДД в Благовещенске не оказывает услуги из-за технических проблем

Очевидцы: ГИБДД в Благовещенске не оказывает услуги из-за технических проблем
Фото: efcate.com

Отделение МРЭО ГИБДД в Благовещенске на улице Пионерской временно не оказывает услуги населению, сообщили ИА «Амур.инфо» очевидцы. По их словам, в ведомстве возникли некие технические неполадки.

Очевидцы говорят, что проблемы в Госавтоинспекции города начались с выходных и продолжаются по сегодняшний день. На двери МРЭО появилось объявление о том, что прием граждан временно не ведется по техническим причинам.

«Люди приходят, разворачиваются и уходят. Мы обращались сразу в несколько окошек. Нам сказали: "Вы все сможете сделать, но только когда у нас система заработает, а у нас она не работает уже три дня"», – говорит горожанка Мария.

В пресс-службе областного УГИБДД ИА «Амур.инфо» сообщили, что в настоящее время никаких технических проблем в МРЭО нет. Услуги населению предоставляются в полном объеме. На вопрос корреспондента о том, имел ли место технический сбой ранее, обещали ответить позже.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Котэ Катрин

    Котэ Катрин
    2 часа назад

    Неправда. В понедельник 26.06. работали (объявления не было, только в расписании этот день указан - для приема граждан через госуслуги) К слову сказать, сделали всё очень быстро и чётко!

  • Несогласная

    Несогласная
    2 часа назад

    Сейчас нахожусь в МРЭО, все работает...

  • 55

    55
    2 часа назад

    Ну для Амур.Инфо сплетни распространять не новшество.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    1 час назад

    может там с петькой боролись? )

  • bram

    bram
    36 минут назад

    Если не работали без указания причин несколько дней, то атака удалась. Если работали, то не удивили...

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    31 минута назад

    Это правда, тоже машину не могли оформить...Приходили и в понедельник и во вторник, теперь вот опять поеду, раз уже все работает...

  • Alex.S.Freud

    Alex.S.Freud
    36 секунд назад

    Вирус Petya наверное.!

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