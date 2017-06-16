Очевидцы: ГИБДД в Благовещенске не оказывает услуги из-за технических проблем

Фото: efcate.com

Отделение МРЭО ГИБДД в Благовещенске на улице Пионерской временно не оказывает услуги населению, сообщили ИА «Амур.инфо» очевидцы. По их словам, в ведомстве возникли некие технические неполадки.

Очевидцы говорят, что проблемы в Госавтоинспекции города начались с выходных и продолжаются по сегодняшний день. На двери МРЭО появилось объявление о том, что прием граждан временно не ведется по техническим причинам.

«Люди приходят, разворачиваются и уходят. Мы обращались сразу в несколько окошек. Нам сказали: "Вы все сможете сделать, но только когда у нас система заработает, а у нас она не работает уже три дня"», – говорит горожанка Мария.

В пресс-службе областного УГИБДД ИА «Амур.инфо» сообщили, что в настоящее время никаких технических проблем в МРЭО нет. Услуги населению предоставляются в полном объеме. На вопрос корреспондента о том, имел ли место технический сбой ранее, обещали ответить позже.

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#транспорт

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Александр Авдеев