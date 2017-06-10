Амурчане активно покупают живых цыплят-бройлеров

Жители Амурской области активно приобретают птенцов у птицефабрики «Амурский бройлер». В день населению продают до 15 тысяч экземпляров. За ними в Благовещенск едут не только из разных уголков области, но и со всего Дальнего Востока.

Продажи стартовали в середине апреля и идут через день. В месяц фабрика реализует больше сотни тысяч молодых кур.

Многие амурчане ежегодно едут сюда за цыплятами. В среднем берут до 50 штук за раз. У молодых бройлеров хорошая выживаемость – 99,5 процента. К тому же это экономически выгодно, говорят люди.

«Взял 50 штук. Покупаю каждый год, выращиваю сам для того, чтобы кушать», – говорит житель села Черемхово Николай Фильченко.

«Я первый год беру, честное слово. Для меня это все новое. Даже вот спрашивала у людей, как кормить, как поить, как за ними ухаживать. То есть у меня первый год, первый опыт, как говорится. Есть свой дом сейчас, есть возможность выращивать. Поэтому решили попробовать. Если в этом году получится, будем каждый год брать», – сказала жительница села Белогорье Альбина Севелова.

За цыплятами на благовещенскую птицефабрику люди приезжают и из других регионов Дальнего Востока. Самые крупные партии увозят хабаровчане.

Чтобы в дороге с цыплятами ничего не случилось, им нужно создать благоприятные условия транспортировки. 30 градусов – нормальная температура для птенцов. Но устраивать сквозняки по дороге не стоит.

«При получении птица не должна находиться в окружающей среде, потому что здесь ветер, разные погодные условия, дождь. Цыпленок не имеет свою терморегуляцию. Он должен быстро попасть в закрытое помещение, в котором должна быть температура от 30 до 32 градусов, без сквозняков. Летом людям не рекомендуется включать кондиционер в машине», – отметил главный зоотехник «Амурского бройлера» Павел Субботин.

Дома цыплятам советуют, в первую очередь, дать напиться. И только через полчаса – покормить. На птицефабрике отмечают – спрос на цыплят увеличился после наводнения.

Продажи закончатся в середине августа. К этому времени планируют продать более 500 тысяч цыплят.

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#животные #торговля

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Александр Авдеев