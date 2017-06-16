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Амурские онкологи рассказали о порядке оказания медпомощи

Амурские онкологи рассказали о порядке оказания медпомощи

Трём тысячам амурчан ежегодно ставится диагноз – онкология. 65 % из них обратились к врачам на очень поздних стадиях. Обследования и лечение при подозрении на наличие злокачественного новообразования проводятся в Амурском областном онкодиспансере.

Абсолютно все врачи-онкологи сетуют на то, что с подозрением на злокачественную опухоль больные к врачу приходят слишком поздно. Мало кто знает, что и в поликлинике по месту жительства есть возможность сдать кровь на онкомаркеры и выявить риски по конкретным видам рака на ранних стадиях.

«При подозрении на рак или же каких-то изменениях в самочувствии обязательно нужно обратиться на приём к врачу и определить, какой именно анализ вам на сегодня желательно бы сдать, дело в том, что существует огромное количество разных анализов», – рассказала главный врач Амурского областного онкодиспансера Светлана Леонтьева.

Если врач в поликлинике решит, что пациенту лучше проконсультироваться у онколога, он даст направление и запишет на приём в онкодиспансер.

«С этим направлением пациент по записи электронной регистратуры приходит к нам в регистратуру», – пояснила Светлана Николаевна.

По закону, диагноз должен быть установлен в течение 10 дней. Прежде чем подтвердить или исключить наличие злокачественного новообразования, врачи проведут несколько видов обследований: УЗИ, рентген, цитологическое и гистологическое исследования.

«Гистологический – это метод исследования, позволяющий выявить все изменения в тканях в человеческом организме и выставить соответствующий диагноз», – пояснил врач-патологоанатом Амурского областного онкодиспансера Сергей Рощин.

На основе гистологии не только ставят диагноз, но и выстраивают схему лечения пациента. Аппарат для иммуногистологических исследований является гордостью амурского онкодиспансера и соответствует оборудованию федеральных клиник.

При лечении пациенты онкодиспансера наблюдаются у специалистов по профильным видам заболевания. Лечение, в зависимости от состояния пациента, проводится в дневном стационаре или круглосуточно. От установки диагноза до начала лечения по закону должно пройти не более месяца. Все схемы лечения в Амурском онкодиспансере соответствуют международным стандартам. Единственное, чего пока не делают в Приамурье, – высокотехнологичные операции. Для их проведения пациентов направляют в федеральные клиники. Сегодня, утверждают амурские медики, нет оснований пытаться лечить онкологию за рубежом.

«К примеру, у нас нет ПЭТ – позитронно эмиссионного компьютерного томографа, мы направляем пациентов в город Хабаровск. У нас есть на это квоты, и всё лечение можно получить на территории Российской Федерации. На это не уйдёт больше времени, и на это уйдёт меньше средств», – утверждает главный врач Амурского областного онкодиспансера Светлана Леонтьева.

Единственное преимущество зарубежных клиник перед нашими – это сервис. Российские врачи перегружены работой и не всегда могут уделить пациенту эмоциональное внимание. «Ведь каждый доктор старается отработать день до последнего пациента, чтобы никого не оставить, никого не обидеть. Времени очень мало», – поясняет главврач.

Часто к врачу идут слишком поздно. «Просто люди психологически боятся, что им будет выставлен диагноз. Они-то не глупые все. Все всё знают, много читают, но есть психологический барьер, чтобы прийти сюда и узнать о своём диагнозе!» – добавила врач онколог-маммолог Татьяна Самойличенко.

Заболевшие люди ищут зачастую последнюю надежду в глазах врача, забывая, что самую лучшую помощь они могут оказать себе сами, регулярно проверяясь и обследуясь. Своевременная диагностика может спасти жизнь, напоминают врачи.

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#жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • Allenga

    Allenga
    3 часа назад

    Из текущего опыта близких, при подозрении мрт через почти полтора месяца, операция через 2,5 назначены.а теперь и еще дополнительно перепихивают, кому операцию делать, в диспансере областном говорят городская прописка, идите в городскую больницу.

    О каких анализах в течении недели и лечении в течении месяца идет речь в статье??!

  • Allenga

    Allenga
    3 часа назад

    Из текущего опыта близких, при подозрении мрт через почти полтора месяца, операция через 2,5 назначены.а теперь и еще дополнительно перепихивают, кому операцию делать, в диспансере областном говорят городская прописка, идите в городскую больницу.

    О каких анализах в течении недели и лечении в течении месяца идет речь в статье??!

  • k1untcwu8pev4

    k1untcwu8pev4
    3 часа назад

    Российские врачи бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться.Вот статья минздрава как спаси себя и своих близких --- http://tok.pw/zdorov

  • Allenga

    Allenga
    3 часа назад

    Тут не обязательно поздно обратиться, можно просто довести до поздно. Особенно, если человеку не хватает душевных сил настаивать, аргументировать протоколами и стандартами.

  • invv

    invv
    2 часа назад

    Довести до поздно - это как раз в поликлинике. По опыту родственников и знакомых. Когда сами уже поняли (не имея никакого медобразования), что что-то не то и сами обратились со снимками и анализами, врачи в том же онкодиспансере говорили, глядя на дату сделанных обследований - А где же вы полтора года назад были? Тогда еще можно было что-то сделать. А были в поликлинике у участкового терапевта, которой по фиг все больные. Поэтому многие просто бросают ходить в поликлинику, т.к. добиться там каких-то обследований, кроме стандарта (ЭКГ, флюро, кл.анализ) очень не просто.

  • ФилВер

    ФилВер
    2 часа назад

    Полностью поддерживаю invv. Сами столкнулись ситуацией, когда для того что бы попасть в поликлинику онкодиспансера 3 месяца нас мурыжили в городской поликлинике № 3. То онколог у них на больничном, то талонов нет, то это сдайте, то другое. При чем половину анализов сдавали в платных центрах. И на приеме в онкодиспансере тоже самое...

  • Allenga

    Allenga
    2 часа назад

    В нашем случае, все то же самое, только в онкодиспансере, только при подозрении они не сами занялись, а отправили в поликлинику по месту жительства.

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