Амурские онкологи рассказали о порядке оказания медпомощи

Трём тысячам амурчан ежегодно ставится диагноз – онкология. 65 % из них обратились к врачам на очень поздних стадиях. Обследования и лечение при подозрении на наличие злокачественного новообразования проводятся в Амурском областном онкодиспансере.

Абсолютно все врачи-онкологи сетуют на то, что с подозрением на злокачественную опухоль больные к врачу приходят слишком поздно. Мало кто знает, что и в поликлинике по месту жительства есть возможность сдать кровь на онкомаркеры и выявить риски по конкретным видам рака на ранних стадиях.

«При подозрении на рак или же каких-то изменениях в самочувствии обязательно нужно обратиться на приём к врачу и определить, какой именно анализ вам на сегодня желательно бы сдать, дело в том, что существует огромное количество разных анализов», – рассказала главный врач Амурского областного онкодиспансера Светлана Леонтьева.

Если врач в поликлинике решит, что пациенту лучше проконсультироваться у онколога, он даст направление и запишет на приём в онкодиспансер.

«С этим направлением пациент по записи электронной регистратуры приходит к нам в регистратуру», – пояснила Светлана Николаевна.

По закону, диагноз должен быть установлен в течение 10 дней. Прежде чем подтвердить или исключить наличие злокачественного новообразования, врачи проведут несколько видов обследований: УЗИ, рентген, цитологическое и гистологическое исследования.

«Гистологический – это метод исследования, позволяющий выявить все изменения в тканях в человеческом организме и выставить соответствующий диагноз», – пояснил врач-патологоанатом Амурского областного онкодиспансера Сергей Рощин.

На основе гистологии не только ставят диагноз, но и выстраивают схему лечения пациента. Аппарат для иммуногистологических исследований является гордостью амурского онкодиспансера и соответствует оборудованию федеральных клиник.

При лечении пациенты онкодиспансера наблюдаются у специалистов по профильным видам заболевания. Лечение, в зависимости от состояния пациента, проводится в дневном стационаре или круглосуточно. От установки диагноза до начала лечения по закону должно пройти не более месяца. Все схемы лечения в Амурском онкодиспансере соответствуют международным стандартам. Единственное, чего пока не делают в Приамурье, – высокотехнологичные операции. Для их проведения пациентов направляют в федеральные клиники. Сегодня, утверждают амурские медики, нет оснований пытаться лечить онкологию за рубежом.

«К примеру, у нас нет ПЭТ – позитронно эмиссионного компьютерного томографа, мы направляем пациентов в город Хабаровск. У нас есть на это квоты, и всё лечение можно получить на территории Российской Федерации. На это не уйдёт больше времени, и на это уйдёт меньше средств», – утверждает главный врач Амурского областного онкодиспансера Светлана Леонтьева.

Единственное преимущество зарубежных клиник перед нашими – это сервис. Российские врачи перегружены работой и не всегда могут уделить пациенту эмоциональное внимание. «Ведь каждый доктор старается отработать день до последнего пациента, чтобы никого не оставить, никого не обидеть. Времени очень мало», – поясняет главврач.

Часто к врачу идут слишком поздно. «Просто люди психологически боятся, что им будет выставлен диагноз. Они-то не глупые все. Все всё знают, много читают, но есть психологический барьер, чтобы прийти сюда и узнать о своём диагнозе!» – добавила врач онколог-маммолог Татьяна Самойличенко.

Заболевшие люди ищут зачастую последнюю надежду в глазах врача, забывая, что самую лучшую помощь они могут оказать себе сами, регулярно проверяясь и обследуясь. Своевременная диагностика может спасти жизнь, напоминают врачи.

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Анастасия Болотина