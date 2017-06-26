Децл пытается отсудить у Басты 4 миллиона рублей за оскорбления в соцсетях

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Рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, подал четыре иска в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону к Василию Вакуленко (известному как Баста) на общую сумму в 4 миллиона рублей из-за ряда оскорблений в социальных сетях. Об этом ТАСС рассказал адвокат Толмацкого Роман Лалаян.

«Толмацкий подал четыре новых иска к Вакуленко о защите деловой репутации в связи с оскорблениями в соцсетях, которые продолжают появляться, в том числе последние случаи были в июне и в мае. Мы посчитали так, что ущерб по каждому оскорблению составляет по одному миллиону рублей, всего оскорблений четыре, поэтому общая сумма составляет четыре миллиона. Плюс расходы на юридические услуги со стороны Кирилла Толмацкого. Раз Василий не понимает иначе, будем наказывать его рублём», – заявил правозащитник.

В конце прошлого года Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону обязал Вакуленко выплатить Толмацкому 50 тысяч рублей компенсации за оскорбления в соцсетях, хотя изначально истец требовал ту же сумму, что и теперь – 1 миллион рублей. Конфликт в соцсети разгорелся после того, как Децл пожаловался на громкую музыку в ночном клубе, которая мешает спать членам его семьи, и при этом негативно высказался о самих музыкальных произведениях. Баста тут же перешёл на личности и принялся оскорблять Толмацкого в своих публикациях.

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Алексей Воскобойников