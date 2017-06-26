Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:29 0

Децл пытается отсудить у Басты 4 миллиона рублей за оскорбления в соцсетях

Децл пытается отсудить у Басты 4 миллиона рублей за оскорбления в соцсетях
Фото: life.ru

Рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, подал четыре иска в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону к Василию Вакуленко (известному как Баста) на общую сумму в 4 миллиона рублей из-за ряда оскорблений в социальных сетях. Об этом ТАСС рассказал адвокат Толмацкого Роман Лалаян.

«Толмацкий подал четыре новых иска к Вакуленко о защите деловой репутации в связи с оскорблениями в соцсетях, которые продолжают появляться, в том числе последние случаи были в июне и в мае. Мы посчитали так, что ущерб по каждому оскорблению составляет по одному миллиону рублей, всего оскорблений четыре, поэтому общая сумма составляет четыре миллиона. Плюс расходы на юридические услуги со стороны Кирилла Толмацкого. Раз Василий не понимает иначе, будем наказывать его рублём», – заявил правозащитник.

В конце прошлого года Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону обязал Вакуленко выплатить Толмацкому 50 тысяч рублей компенсации за оскорбления в соцсетях, хотя изначально истец требовал ту же сумму, что и теперь – 1 миллион рублей. Конфликт в соцсети разгорелся после того, как Децл пожаловался на громкую музыку в ночном клубе, которая мешает спать членам его семьи, и при этом негативно высказался о самих музыкальных произведениях. Баста тут же перешёл на личности и принялся оскорблять Толмацкого в своих публикациях.

Просмотров всего: 190

#интернет #суды #шоу-бизнес

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Судебные приставы опечатали ломбард в Свободном
Общество 2

Александру Сакании и Анатолию Попову продлили срок домашнего ареста
В России и мире

Житель Алтая соорудил огнестрельное оружие из деталей холодильника и коляски
Происшествия 10

В Тынде избили следователя Следственного комитета