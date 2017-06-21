Свободненская активная молодёжь приняла участие в Дальневосточном форуме

С 15 по 21 июня в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края прошла вторая смена Дальневосточного форума «Амур». Участие во второй смене с названием «Дальневосточный характер» приняли представители активной молодежи города Свободного и Свободненского района Виктория Сенопальникова и Татьяна Куркулова, сообщает пресс-служба Свободного.

Площадкой для проведения форума стал горно-лыжный комплекс «Холдоми».

Всего на участие во второй смене поступило более 390 заявок из 29 субъектов Российской Федерации. По результатам конкурса было отобрано 250 человек из 19 регионов Российской Федерации. Форумчане прошли насыщенную образовательную программу, встретились со спикерами, участвовали в спортивных и культурных событиях.

В церемонии открытия, а также в работе первого дня смены «Дальневосточный характер» принял участие руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. По итогам форума авторам лучших инициатив были выделены гранты Росмолодежи на общую сумму 3 миллиона рублей.

Значительная часть молодежных инициатив была связана с экологическим просвещением, охраной окружающей среды. Также было презентовано много проектов в сфере развития волонтерства, некоммерческих объединений, молодежного предпринимательства.

Помимо рабочих моментов, в рамках форума была представлена и культурно-развлекательная программа. Так, например, в третий день смены форумчане отправились в Комсомольск-на-Амуре, где осмотрели современные производственные цеха авиастроительного завода имени Гагарина, а также, в формате квеста, посетили основные достопримечательности города.

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Анастасия Болотина