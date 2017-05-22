В Благовещенске прошли первые областные соревнования среди газодымозащитников

Во вторник, 27 июня, в Благовещенске состоялись первые областные соревнования среди газодымозащитников. Перед амурскими пожарными стояла задача найти пострадавших и очаг возгорания в помещении, заполненном дымом.

Кроссфит, только в противогаза – это первый этап эстафеты. Здесь проверяются не только сила, но и выносливость газодымозащитника. Пожарные должны быть готовы тушить пламя, спасать людей и разбирать завалы в задымленных помещениях. Дышать там приходится воздухом из баллона.

Времени на спасательную операцию у газодымозащитников не больше часа – на столько хватит воздуха в баллоне. За эти минуты в эстафете нужно выполнить так называемые базовые упражнения пожарных – со штурмовой лестницей, подвесным мостом, пожарными рукавами.

Отдельный этап соревнований – дымокамера. Ее оборудовали в подвале, где создали практически реальные условия происшествия. При почти нулевой видимости пожарным требовалось найти жертву и вычислить очаг возгорания.

«Ну, естественно, учение есть учение. На практике все сложнее намного, непредсказуемые ситуации, поэтому и учимся, чтобы на практике было легче», – говорит пожарный благовещенской пожарной части № 1 Павел Мошенский. Он отмечает, что на практике сталкивается с подобными ситуациями регулярно.

Соревнование среди газодымозащитников в Благовещенске проводят впервые. В нем участвовали 30 человек из 6 команд. Это пожарные из Благовещенска, Белогорья, Чигирей и областного учебного центра.

«В рамках этих мероприятий можно проверить готовность газодымозащитников как в составе звена, в составе команды, так и индивидуально», – говорит заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области Андрей Потахов. Если кто-то нарушает какие-то требования, для него предусмотрены штрафные баллы, выраженные в штрафных секундах.

Газодымозащитную подготовку проходят все пожарные. Им часто приходится бороться не столько с огнем, сколько с дымом, спасая тем самым людей от смерти. Так что на следующих соревнованиях участников и испытаний будет больше.

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#МЧС #пожары #учения

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Александр Авдеев