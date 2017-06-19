Учёные: каждый пятый россиянин – родственник королевы Британии

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Примерно 20 % россиян оказались генетически связанными с представителями современной династии Виндзоров, к которой принадлежит королева Британии и дети Николая II, а также Марии Медичи, королевы Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу исследовательской компании Genotek.

«Три года назад мы делали такой ДНК-тест для Владимира Жириновского, и результаты показали, что он имеет общих предков с Наполеоном и Эйнштейном. Гаплогруппа E1b1b1 Владимира Вольфовича довольно интересна – к ней также относится Адольф Гитлер, Влад Цепеш и Бенито Муссолини», – поделился подробностями генетик и гендиректор Genotek Валерий Ильинский.

По его словам, подобные выводы позволяет сделать так называемая митохондриальная ДНК – небольшой сегмент генома, содержащийся в «энергостанциях» клетки, митохондриях. Эта ДНК передаётся вместе с митохондриями от матери к её детям, что позволяет устанавливать родственные связи между популяциями людей и использовать мтДНК для изучения истории их миграций, а также построения единого «генеалогического древа» человечества.

Аналогичным образом, родственные связи можно установить, изучая наборы мутаций в Y-хромосоме, передающейся по мужской линии, от отца к его сыновьям. Люди с похожей мтДНК или Y-хромосомой выделяются в так называемые гаплогруппы, которые могут делиться на более мелкие группы или входить в более крупные группы с общей историей формирования.

При этом, отмечают учёные, наличие подобных связей не означает того, что подобные люди являются прямыми потомками, скажем, Чингисхана или королей древности. Общая гаплогруппа по мужской или женской линии всего лишь является свидетельством того, что их представители происходят от одного общего отца или матери, который мог жить за тысячи или десятки тысяч лет до появления знаменитых правителей и их современных «родственников».

В компании Genotek решили выяснить, к каким гаплогруппам принадлежит население России, проанализировав геномы, которые компания получала на протяжении последних двух лет от людей, пытавшихся узнать о своем происхождении при помощи генетических тестов.

Экспертам удалось проанализировать свыше 2,5 тысячи геномов. Как оказалось, большинство россиян по материнской линии относится к митохондриальной группе H. Их предки появились на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии около 30 тысяч лет назад и проникли в Европу 25-20 тысяч лет назад. Сегодня их потомки составляют большинство населения Европы.

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#жизнь #наука

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Алексей Воскобойников