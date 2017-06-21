Жизнь россиян оценили в 1 200 тысяч долларов: обзор прессы

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СМИ сегодня пишут о том, что: вьетнамцы до сих пор верят в социализм; снимается сериал о Рихарде Зорге с Домогаровым в главной роли; житель Шимановска придумал аппарат для колки дров и, наконец, о том, что бумажные больничные канули в Лету. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

«Российская газета» сегодня пишет о том, что жизнь россиян оценивается в 1 миллион 200 тысяч долларов. В материале «Цены мы себе не знаем», который начинается на первой полосе, рассказывается о подсчетах, сделанных Финансовым университетом при правительстве РФ. В среднем же по миру цена жизни оценивается в 2,6 миллиона долларов. В России в 2015 году она составляла 624 тысячи долларов, а сейчас, получается, поднялась в два раза. Почему? О методике подсчета Павел Андреевич не пишет, чтобы читатели могли ее изучить сами, он лишь вот о чем: даже узнав цену – 1 миллион 200 тысяч долларов – россиянам не стоит особо обольщаться.

Напишут же такое

Много интересного в еженедельнике «АиФ». «Ну, скажите, мог ли я не прочесть публикацию под заголовком "Ленин торговал бы лапшой"»? – обращается к читателям обозреватель. Речь в ней идет о том, почему во Вьетнаме до сих пор верят в социализм. Можно также узнать, что партия сурово следит за стоимостью продуктов, что все обеспечены пенсией в размере средней зарплаты, что крестьяне освобождены от налогов, что спекулянтов там не жалуют и т.д. «Хм… И после этого не верить в социализм?! Ну а заголовок про Ленина и лапшу – чисто для привлечения внимания», – считает Павел Андреевич.

Между прочим, на другой странице еженедельника, в другом материале говорится о том, что «жить станет дороже». Но это уже про Россию, не про социалистический Вьетнам.

Вам статья

Далее «Комсомольская правда», где рассказывается о съемках телесериала про разведчика Зорге. Главную роль сыграл Александр Домогаров.

Еще рассказывается о том, кем стали дети звезд 90-х годов. Ну, тут кому как повезло. Например, одна дочь Юрия Хоя (группа «Сектор Газа») наращивает клиентам ногти, а вторая работает в «ЛУКОЙЛе». А сын легендарного продюсера Айзеншписа (отсидевшего очень приличный срок за валютные махинации) пошел по стопам отца. Но не по продюсерским. Об остальных читатели могут прочесть сами.

Также в номере

Безусловно, в «Комсомолке» многие обратят внимание на статью, рассказывающую о главных продуктах для молодости кожи. Собственно, понятно, что моложе ни человек, ни его кожа не становятся, не стоит обольщаться, но в числе названных продуктов есть пиво и мясо. И уже это заставляет мириться с морщинками…

А еще с интересом автор обзора прочел о том, что в пермский «Балет толстых» принимают только пышечек весом не менее 100 килограммов.

Популярность. Аншлаги. Зарубежные гастроли...

Не пропусти

В «Моей Мадонне» каждый тоже найдет для себя много интересного. Но Павел Савинкин обратил внимание на страницу, посвященную Самоделкиным. Здесь и публикация о благовещенце, который сам сконструировал устройство, отапливающее дом. И это не банальная печка, а коллектор, действующий на воздухе, разогретом солнцем. На входе воздух 20 градусов, на выходе – до 90!

В другой заметке – о жителе Шимановска, придумавшего аппарат для колки дров.

В третьей – про аэросани, у которых мотор от пилы «Дружба».

«А о прочих изобретениях – прочтите сами», – советует Павел Савинкин.

На посошок

Из криминальной хроники еженедельника «Моя Мадонна» читатели узнают о том, что на таможне задержали контрабандиста, пытавшегося перевезти в Китай бивень мамонта. Случай не первый и, как можно догадаться, не последний. А вот способ перевозки – достаточно оригинальный: парень спрятал 10-килограммовую штуковину… в штанах. Ошибочно полагал, что за бивень не примут.

«А еще я обратил внимание на заметку под заголовком "Прощай, голубенький". Из нее узнал, что бумажные больничные выдавать больше не будут», – завершает обзор его автор.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова