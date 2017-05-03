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сегодня, 09:42 0

В Тынде избили следователя Следственного комитета

В Тынде избили следователя Следственного комитета
Фото: yaostrov.ru

Тындинский районный суд вынес приговор 30-летнему жителю Тынды. Как сообщает прокуратура Амурской области, в феврале мужчина избил следователя Следственного комитета.

Инцидент произошел 8 февраля в вечернее время. Тындинец находился в квартире своих знакомых, он был пьян. В квартиру явился следователь Следственного комитета, чтобы вручить повестку хозяевам жилища. Мужчина публично оскорбил сотрудника, избил его, нанеся многочисленные удары по голове и телу. По данному факту возбудили уголовное дело, которое дошло до суда.

В судебном заседании тындинец свою вину не признал, в содеянном не раскаялся. С учетом всех обстоятельств, в том числе рецидива преступления, горожанина приговорили к лишению свободы на 3 года и 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу потерпевшего 30 тысяч рублей – в счет компенсации морального вреда.

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#закон #криминал #происшествия #суды #Тында

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