Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:33 0

Зюганову стыдно за игру сборной РФ на Кубке конфедераций – 2017

Зюганову стыдно за игру сборной РФ на Кубке конфедераций – 2017
Фото: praktika.ru

Главный коммунист страны, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал выступление сборной России по футболу на Кубке конфедераций 2017 года. В эфире телеканала «Россия 24» Геннадий Андреевич заявил, что ему стыдно за слабую игру нашей команды, передаёт ИА Regnum.

«Футбол заключается в том, чтобы взять мяч и командой довести его до ворот и забить. А когда вы за 45 минут не можете попасть в ворота, тогда не надо обижаться. Пока слабенько выступает сборная. Неслучайно Германия, Португалия, Чили, Мексика вышли, а мы опять сидим и поглядываем со стороны. Стыдно, стыдно, стыдно», – отметил он.

Для того чтобы получать хороший результат, нужно развивать детско-юношеский спорт, подчеркнул Зюганов. Но, по его словам, этого не произойдёт, пока «сплошь и рядом играют за большие деньги иностранцы».

Сборная России в стартовой встрече на турнире обыграла Новую Зеландию (2:0), а затем уступила Португалии (0:1) и Мексике (1:2). Подопечные Станислава Черчесова, набрав три очка, заняли третью строчку в группе А и не сумели выйти в плей-офф.

В полуфинальных встречах Португалия сыграет с Чили, а Германия – с Мексикой. Игры пройдут 28 и 29 июня соответственно. Финал же запланирован на воскресенье, 2 июля.

Просмотров всего: 3

#политика #спорт #футбол

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Спорт 1

Благовещенцы пробежали марафон в Удалянчи
В России и мире

Приморский силач сдвинул с места теплоход и посвятил свой рекорд Путину
В России и мире 1

Сталин, Пушкин, Путин – россияне назвали главных людей в истории страны
В России и мире

На «футбольный» период в РФ разрешат покупать алкоголь по автоправам и паспорту болельщика