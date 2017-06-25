Зюганову стыдно за игру сборной РФ на Кубке конфедераций – 2017

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Главный коммунист страны, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал выступление сборной России по футболу на Кубке конфедераций 2017 года. В эфире телеканала «Россия 24» Геннадий Андреевич заявил, что ему стыдно за слабую игру нашей команды, передаёт ИА Regnum.

«Футбол заключается в том, чтобы взять мяч и командой довести его до ворот и забить. А когда вы за 45 минут не можете попасть в ворота, тогда не надо обижаться. Пока слабенько выступает сборная. Неслучайно Германия, Португалия, Чили, Мексика вышли, а мы опять сидим и поглядываем со стороны. Стыдно, стыдно, стыдно», – отметил он.

Для того чтобы получать хороший результат, нужно развивать детско-юношеский спорт, подчеркнул Зюганов. Но, по его словам, этого не произойдёт, пока «сплошь и рядом играют за большие деньги иностранцы».

Сборная России в стартовой встрече на турнире обыграла Новую Зеландию (2:0), а затем уступила Португалии (0:1) и Мексике (1:2). Подопечные Станислава Черчесова, набрав три очка, заняли третью строчку в группе А и не сумели выйти в плей-офф.

В полуфинальных встречах Португалия сыграет с Чили, а Германия – с Мексикой. Игры пройдут 28 и 29 июня соответственно. Финал же запланирован на воскресенье, 2 июля.

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Алексей Воскобойников