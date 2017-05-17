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Число 100-балльников по ЕГЭ в Приамурье достигло 25

Число 100-балльников по ЕГЭ в Приамурье достигло 25
Фото: gazetaingush.ru

В Амурской области число выпускников, получивших на ЕГЭ максимальный результат –100 баллов – достигло 25 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.

Годом ранее число 100-балльников в Приамурье составляло 11. Таким образом, этот показатель уже вырос в 2,5 раза.

Данные результаты были получены на экзаменах по девяти предметам, в том числе по русскому языку, математике базового и профильного уровней, информатике и ИКТ, обществознанию, физике и литературе.

В то же время количество выпускников, не преодолевших минимальный порог по испытаниям, снизилось почти в 1,5 раза.

В ближайшие дни в регион поступят результаты остальных экзаменов основного периода, а также резервных дней.

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#образование #школа

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