Число 100-балльников по ЕГЭ в Приамурье достигло 25
В Амурской области число выпускников, получивших на ЕГЭ максимальный результат –100 баллов – достигло 25 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.
Годом ранее число 100-балльников в Приамурье составляло 11. Таким образом, этот показатель уже вырос в 2,5 раза.
Данные результаты были получены на экзаменах по девяти предметам, в том числе по русскому языку, математике базового и профильного уровней, информатике и ИКТ, обществознанию, физике и литературе.
В то же время количество выпускников, не преодолевших минимальный порог по испытаниям, снизилось почти в 1,5 раза.
В ближайшие дни в регион поступят результаты остальных экзаменов основного периода, а также резервных дней.
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