Девять человек пострадали в ДТП в Приамурье 27 июня

Во вторник, 27 июня, на территории Амурской области произошли четыре ДТП с пострадавшими, в которых 9 человек получили травмы. На Амур.инфо – сводка автопроисшествий областного УГИБДД.

В 07:40 в Благовещенске водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Honda Fit, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора допустила столкновение с автомобилем Toyota Carina, под управлением водителя 1992 года рождения. Оба водителя получили травмы.

В 10:40 в Благовещенске водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Nissan X-Trail, при проезде регулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Vista, под управлением водителя 1994 года рождения.Травмированы оба водителя и пассажир автомобиля Nissan X-Trail 1974 года рождения.

В 14:30 в Благовещенском районе водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем Hino, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание. Как сообщалось, что, по предварительной информации, рулевой не пострадал, однако УГИБДД пишет, что травмы он все же получил.

В 17:30 в Архаринском районе водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Toyota Prius, не справился с управлением, совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla Fielder, под управлением водителя 1962 года рождения. В результате травмированы оба водителя и пассажир 1965 года рождения из автомобиля Toyota Corolla Fielder.

По всем авариям УГИБДД проводит проверки.

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Александр Авдеев