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Погода в Амурской области не изменится – дожди: прогноз на 28 июня

Погода в Амурской области не изменится – дожди: прогноз на 28 июня
Фото: Mport.ua

В среду, 28 июня, в Амурской области облачно с прояснениями. Пройдут слабые, умеренные, местами сильные дожди, грозы. Ветер, дующий с юго-востока, разовьет скорость до 7, а при грозе – до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит 28-33, в дожде – 22-27 градусов выше нуля.

В Благовещенске, синоптики Амурского гидрометцентра прогнозируют кратковременный дождь, юго-восточный ветер – скорость 2-7, с порывами до 11-16 метров в секунду – и +30...+32 градуса.

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#погода

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